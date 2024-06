Na královnu se mě ptali víc než na fotbal. Kadlec nejen o stříbrném Euru

„Nemám rád, když je to moc naplánované. Ale přece jen je to kulaté a sluší se to trošku oslavit,“ usmívá se Kadlec.

Jaký dárek vám udělá největší radost?

Jeden jsem si už nadělil. S kamarády jsme vydražili před dvěma lety burgundské víno, teď nám přišlo a na šedesátiny si ho otevřu.

Není to škoda? Asi to bude rarita.

Je. Draží se každou třetí neděli v listopadu, pak minimálně rok a půl zraje v sudech. Ale právě proto se musí otevřít. Vypít, dokud člověk může, než mu to doktoři zakážou.