Zemřel legendární kouč Lucescu. Vedl i Inter, před pár dny hrál s Rumunskem o MS

  22:06
Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu. Bývalý kouč Interu Milán nebo Šachtaru Doněck byl od pátku po infarktu v nemocnici. Informoval o tom národní svaz.

Mircea Lucescu | foto: 154946+0000,VALENTYN OGIRENKOReuters

„Odešel člověk, který byl a navždy zůstane naprostou legendou. Náš fotbal ztratil nejen skvělého stratéga, ale také učitele a vizionáře, který vynesl národní barvy na nejvyšší místa úspěchu,“ uvedla federace.

Lucescu před necelými dvěma týdny ještě vedl reprezentaci v semifinále play off o mistrovství světa. Rumunsko prohrálo 0:1 s Tureckem a Lucescu se stal nejstarším koučem, který kdy vedl reprezentační tým.

Čtyři dny poté však zkolaboval před tréninkem, odstoupil z funkce a od té doby byl v nemocnici. Před plánovaným propuštěním do domácího ošetřování prodělal minulý týden v pátek infarkt a jeho zdravotní stav se výrazně zhoršil.

Mohl mít rekord šampionátů, Advocaat se ho kvůli rodině vzdal. Připadne Koubkovi?

Lucescu, kterému lékaři už dříve letos doporučili kvůli zdravotním potížím ukončení kariéry, vedl Rumunsko od předloňského srpna. U národního týmu před tím působil také v letech 1981 až 1986 a v roce 1984 ho dovedl k první účasti na mistrovství Evropy.

Na klubové scéně získal Lucescu osm titulů s Šachtarem Doněck, s nímž navíc triumfoval i v Poháru UEFA. Další tituly přidal s bukurešťským Rapidem i Dinamem, Galatasarayem, Besiktasem Istanbul a Dynamem Kyjev.

Lucescu během trenérské kariéry vedl také Inter Milán, Zenit Petrohrad nebo tureckou reprezentaci. Jako hráč získal sedm titulů s Dinamem Bukurešť a zahrál si i za reprezentaci.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

ONLINE: Real dostal druhý gól od Bayernu, Arsenal hraje na Sportingu bez branek

Sledujeme online
Rychlík Michael Olise (vlevo) z Bayernu prohání Álvara Carrerase z Realu.

První dva čtvrtfinálové zápasy nabízí úterní program fotbalové Ligy mistrů. Real Madrid hraje doma s Bayernem Mnichov a Sporting hostí Arsenal, nejlepší tým základní části. Obě utkání mají výkop ve...

Mircea Lucescu

Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu. Bývalý kouč Interu Milán nebo Šachtaru Doněck byl od pátku po infarktu v nemocnici. Informoval o tom národní svaz.

7. dubna 2026  22:06

Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

Adam Ščudla (vlevo) nahrával a Tomáš Rataj dával vítězný gól. Oba se z něj...

V sobotním utkání lotyšské ligy si jako útočník dal v úvodu vlastní gól, který proti FC Riga přispěl k potupné porážce Jelgavy 0:8. Český fotbalista Tomáš Rataj právě i díky působení v zahraničí může...

7. dubna 2026  18:30

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Vedení fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech mistrovství světa v Mexiku. Národní mužstvo zřejmě nakonec bude na základně...

7. dubna 2026  17:38

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

7. dubna 2026  15:34

Chyboval sudí i VAR, Vecheta měl jít ven. Penalta proti Slavii nařízena správně

Sudí Pavel Orel napomíná pardubického útočníka Filipa Vechetu v zápase na...

V předchozích zápasech sudí nesprávně vyloučili dvakrát Emmanuela Godwina, naposled však pardubického fotbalistu červené karty ušetřili. V sobotním zápase první ligy na Dukle neměl dohrát Filip...

7. dubna 2026  15:30

Deset měsíců od posledního gólu. Hložek se zotavuje, zabojuje o nominaci na MS?

Adam Hložek slaví branku proti Dortmundu.

Z levé strany si navedl míč do středu hřiště, jednoho protihráče oběhl, druhému udělal kličku a ze šestnácti metrů poslal míč přesně k tyči. Od posledního gólu fotbalového reprezentanta Adama Hložka...

7. dubna 2026  14:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  8:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

6. dubna 2026  22:57

