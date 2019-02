Fotbal má nového člena ve vedení, schválil i další body valné hromady

„Z valné hromady mám velmi dobrý pocit,“ prohlásil předseda asociace Martin Malík. „Bylo to konstruktivní, rychlé, jsem za to strašně moc rád. Ukazuje to, že i ve fotbale jsme schopni táhnout za jeden provaz, že to začínáme chápat všichni.“

Mimořádná valná hromada v Nymburku jednohlasně schválila uvolnění členských příspěvků, kterými asociace pokryje náklady za první čtvrtletí tohoto roku.

Zároveň zrušila část usnesení o rozdělování dotací, které neodpovídalo platnému rozhodnutí ministerstva, a novým členem výkonného výboru zvolila Pavla Brímuse.

„Byl bych smutný, kdyby to takhle nedopadlo. I když vždy se může něco přihodit. Od svého příchodu do této funkce jsem pochopil, že fotbalu chybí určitá vyšší intenzita komunikace mezi jednotlivými lidmi. Před valnou hromadou jsme vedli celou řadu jednání a snažili jsme se vysvětlit, co potřebujeme. Takřka jednomyslný výsledek je odrazem toho, že jsme byli schopni si to vysvětlit. Nejednalo se o nic kontroverzního,“ zdůraznil Malík.

Asociace využije členské příspěvky nejen k zajištění hospodaření, ale také k dofinancování některých státních dotací. V určitých případech se totiž musí podílet spoluúčastí, jinak by o dotace přišla. Loni asociace vybrala na členských příspěvcích 52 milionů korun, což představovalo asi šest procent celkových příjmů.

Výkonný výbor asociace předseda: Martin Malík

místopředsedové: , Roman Berbr

členové za Moravu: Pavel Brímus, Karel Kula

členové za Čechy: Rostislav Votík, Miroslav Liba, Michal Blaschke

členové za ligu: Dušan Svoboda, Tomáš Paclík

předsedkyně Řídící komise za Čechy: Dagmar Damková

předseda Řídící komise za Moravu: Pavel Nezval

Asociace potřebovala uvolnit členské příspěvky, než dorazí dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To se podle náměstka ministra pro sport Karla Kováře stane do konce března. V letošním roce půjde do fotbalu asi 900 milionů korun, z toho 380 milionů korun bude dělat přímá podpora v programu Můj klub.

Valná hromada zároveň částečně zrušila usnesení z předloňské 19. valné hromady o distribuci dotací pro rok 2018, které neodpovídalo platnému rozhodnutí ministerstva.

Od loňského roku se totiž změnilo přerozdělování dotačních prostředků. Sportovní svazy jsou na rozdíl od minulých let povinné použít finance z dotací pouze vlastním jménem a na vlastní účet, takže už nemohou přeposílat dotace do klubů a oddílů.

Hromada schválila uvolnění dotací i částečné zrušení usnesení o dotacích jednomyslně. Z českých delegátů hlasovalo pro všech 120 přítomných, z Moravy pak 67 a pouze jeden se zdržel.

Novým členem výkonného výboru za Moravu byl zvolen jediný kandidát Pavel Brímus, předseda zlínského krajského svazu. Ve „fotbalové vládě“ nahradí Pavla Blahu, jenž skončil v čele krajského svazu a později na funkci ve výkonném výboru rezignoval.

„Je to obětavý funkcionář, působil jako předseda okresního svazu ve Zlíně. Původem je házenkář, k fotbalu se dostal až v poslední době. Je to velmi slušný a pracovitý člověk, bude pro výkonný výbor přínosem,“ řekl Zdeněk Zlámal, místopředseda asociace za Moravu.

Delegáti rovněž přijali úpravu stanov, která umožní rozšířit počet členů revizní a kontrolní komise ze tří na pět.