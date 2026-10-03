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Tati, proč nemáš dokument jako Koller? Baroš zprvu odmítl, přesvědčili ho synové

Jiří Seidl
  13:36
Milan Baroš odchází z hřiště špalírem svých bývalých spoluhráčů.

Milan Baroš odchází z hřiště špalírem svých bývalých spoluhráčů. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Milan Baroš přihrává spoluhráči.
Dojatý Milan Baroš odchází z hřiště.
Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.
Milan Baroš - to je přece penalta... A byla.
20 fotografií
Minulý týden se s šestiletým zpožděním zaviněným covidem rozloučil s kariérou. Na zaplněném Městském stadionu v Ostravě někdejší fotbalový reprezentační útočník a srdcař Baníku Milan Baroš odehrál poslední zápas. Exhibiční duel byl navíc i příležitostí pro filmaře.

Ti natočili poslední záběry do dokumentu Milan Baroš: Srdcař, který režíruje Petr Větrovský.

„Milana jsme oslovili před šesti lety, ale nepřijal to,“ připomněla Jitka Větrovská ze společnosti VDN Promo. „Zhruba před třemi lety jsme se už na spolupráci domluvili.“

Baroš původní odmítnutí zdůvodnil tím, že mu připadalo hloupé, aby hned po ukončení kariéry někdo o něm točil dokument.

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„Člověk ještě nemá uspořádané myšlenky, kariéru si projíždí, probírá, co se stalo, odehrálo. Tak nějak jsem si říkal, že ten dokument ani nepotřebuji,“ řekl Baroš, který je se 41 góly po Janu Kollerovi, jenž dal 55 branek, druhým nejlepším střelcem v historii české reprezentace a je jedním z českých vítězů Ligy mistrů. Tu vyhrál v roce 2005 s Liverpoolem.

Proč nakonec změnil názor?

„Impulsem byly moje děti. Kluci říkali: Tati, proč neuděláš dokument, jaký má třeba Honza Koller, že by to byla pěkná památka, která tady zůstane napořád. A tak jsem nad tím přemýšlel,“ odpověděl.

Načež filmařům kývnul.

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„Jsem moc rád, že jsme do toho šli, protože za tři roky, co jsme točili, jsem měl zase spoustu zážitků. Vracel jsem se na místa, kde jsem kariéru prožíval, a vrátil jsem se do dob, kdy jsem se cítil dobře a byl jsem na vrcholu. Ty emoce ve mně zase vyplavaly a vše jsem si, samozřejmě v kratším období, jakoby prožil znovu.“

Na nejvyšší úrovni prošel devíti kluby – Baníkem, Liverpoolem, Aston Villou, Lyonem, Portsmouthem, Galatasarayem, Antalyasporem, Mladou Boleslaví a Libercem – ale jeho srdce patří Baníku, kam se třikrát vrátil a kde v roce 2020 uzavřel svou kariéru.

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„Každý v Čechách věděl, že Milan má Baník v srdci, což několikrát dokázal. Jednou mu pomohl i finančně,“ připomněl Vladimír Šmicer, Barošův spoluhráč z reprezentace a Liverpoolu. „I po skončení kariéry jezdil na zápasy Baníku a podporoval kluky. Jako divák byl v kotli. Takže pokud mám říct, jaký Milan je, tak skvělý.“

Celovečerní dokument Milan Baroš: Srdcař půjde do kin příští rok v lednu. Autoři snímku připravili i Bary Tour, kdy vyrazí s hlavním aktérem filmu za diváky do různých měst. V Moravskoslezském kraji budou 13. ledna v Ostravě, o den později v Karviné a 17. ledna v Opavě.

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