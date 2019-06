Ten kluk se nebojí. Sadílek občas přijede jako vlak bez houkání

„Pokud by dostal šanci v kvalifikaci, určitě by se z toho na zadek neposadil. Trémou netrpí,“ hlásí jeho manažer David Nehoda.

Přitom mluvíme o mládenci, kterému bylo 20 teprve minulý týden.

Vlastně by nepřekvapilo, kdyby si univerzální záložník v národním týmu zahrál. Nepřijel kvůli tomu, aby byl do počtu a sbíral mazákům balony po tréninku. Naopak by mohl využít toho, že záložní řada výrazně prořídla kvůli zraněním.

Chybějí kapitán Dočkal, k tomu Darida, Barák nebo Trávník. Tudíž se hledá nový hlídač středu pole, který bude poctivě bránit a precizně rozdělovat balony.

Klíčové zápasy se neúprosně blíží.

Už v pátek od 20.45 na Spartě proti Bulharsku.

A v pondělí od 20.45 v Olomouci proti Černé Hoře.

Reprezentace potřebuje nutně zabrat, aby si v kvalifikaci o Euro 2020 polepšila. Po vysoké porážce v Anglii je zatím na nule.

Sadílek by mohl být zajímavý trumf. Neokoukaný. Nenechte se zmást, jak je drobný a jak pokorně vystupuje. On se umí ozvat, pro důrazný zákrok nejde daleko.

„No, zdání klame. Občas přijede jako vlak bez houkání. Sáďa se toho nebojí,“ prohodí manažer Nehoda. Však se ti dva poprvé potkali ve špitále. Šikovnému klučinovi ze Slovácka bylo třináct, když si na žákovském turnaji v Praze zlomil ruku. V Motole ho operovali. „Ležel na posteli a smutně na mě koukal. Nikdy bych si nepomyslel, že z něj vyroste taková persona,“ dodá Nehoda.

Už tehdy měli kluci Sadílkové z Uherského Ostrohu velký fotbalový sen: Prosadit se v cizině a odejít co nejdřív!

Michal Sadílek, fotbalista PSV Eindhoven (vpravo), a Lukáš Sadílek, fotbalista Slovácka.

Starší Lukáš možná neměl tolik kuráže, teď kope ligu za Slovácko. Mladší Michal už jako čtrnáctiletý cestoval po stážích, aby pochytil, jak to venku chodí. Feyenoord, Stuttgart, Twente, taky Juventus Turín si vyzkoušel. Nakonec se upsal Eindhovenu.

Z tichého samotářského typu se vyklubal lídr dorostenců, proto ho loni na podzim trenér Mark van Bommel posunul k áčku. „V mé kariéře je jako můj druhý otec. V devatenáctce ze mě udělal kapitána, v aktuální sezoně mi dal důvěru,“ vyznal se Sadílek.

Na podzim od van Bommela slyšel: „Když budeš pracovat pořád stejně dobře, nevidím důvod, proč bys nemohl hrát v základu.“

Záložník Michal Sadílek odpovídá novinářům na srazu fotbalové reprezentace v Praze.

Právě práce je Sadílkovo poznávací znamení. Díky tomu se zlepšuje a díky tomu přesvědčil van Bommela, někdejšího fotbalového pitbula, že si jako teenager zaslouží místo v sestavě.

„Cestičku si Míša vyšlapal úplně sám. Je odolný a jestli něco nesnáší, jsou to porážky. Takové charaktery mají rádi všichni trenéři,“ přitaká Nehoda. I proto pro něj v Eindhovenu chystají notně vylepšenou smlouvu, kterou by měl Sadílek podepsat po dovolené.

Ještě před tím by mohl poprvé obléknout reprezentační dres.