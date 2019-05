Nominaci jsem nečekal, přiznal nováček v reprezentaci Sadílek

Kouč Šilhavý s hráčem nizozemského PSV Eindhoven počítá pro zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Praze na Letné proti Bulharsku a v Olomouci proti Černé Hoře.

„Kdyby mi někdo loni řekl, že za rok stihnu snad úplně všechno od premiérového startu za áčko PSV až po nominaci do reprezentačního áčka, absolutně bych mu nevěřil. Ale je to jen nominace. Uvidíme, co přinese tento sraz,“ zůstává v klidu, který je pro něj typický, rodák z Uherského Ostrohu.

Tušil jste, že byste se v nominaci mohl objevit?

Od březnového srazu, kdy jsme byli s jednadvacítkou ve Španělsku, se něco takového proslýchalo, ale nebylo to téma dne. Sledovali mě pak trenéři áčka, pan Galásek (asistent trenéra) se byl na dvou našich utkáních v Holandsku podívat osobně a s panem Šilhavým jsem jednou telefonicky mluvil. Měl jsem za to, že se budu jen od středy účastnit třídenního kempu s áčkem pro zahraniční hráče, kteří skončili sezonu dřív. Ale v pondělí jsem se od trenéra jednadvacítky Karla Krejčího dozvěděl, že jsem v nominaci áčka pro celý sraz. Samozřejmě jsem byl rád, nečekal jsem to.

Váhal jste, jestli to přijmout i s rizikem, že si moc nezahrajete? Nechtěl jste raději do jednadvacítky?

Jsem hodně v kontaktu s trenérem Krejčím. Říkal, že kdyby se mnou v áčku nepočítali a byl bych tam jen posledním hráčem na sbírání balonů, bojoval by o mě. Jednadvacítku čekají kvalifikační zápasy až na podzim, uvidíme, jak se pak trenéři dohodnou ohledně dalších srazů.

Jaký poprask vaše nominace vyvolala?

Telefonáty, zprávy, hodně gratulací. Myslím, že během dne to bude pokračovat. Lístky pro příbuzné a kamarády jsem zatím neřešil, ani netuším, jak to v áčku funguje.

Stále je vám teprve devatenáct let. Značí vaše nominace, že i v českém fotbale už začínají dostávat větší prostor mladí hráči?

Říká se, že v reprezentaci teď dochází k výměně generací, k budování nového týmu, tak třeba jsem součástí nějaké fotbalové revoluce. Mladí teď dostávají prostor i v zahraničí.

Ve srovnání s Nizozemskem je to ale stále slabé, že?

Tam mají teď jednu z nejlepších generací, co kdy Holandsko mělo. Tam mladí hráči musí být, jinak by to bylo divné.

Ale i třeba krátký start teprve šestnáctiletého útočníka Filipa Vechety v sobotním posledním zápase Slovácka v lize proti Karviné je dobrým příslibem, ne?

Na tom zápase jsem byl, viděl jsem ho ve stejný den i za devatenáctku proti Dukle. Je to zajímavý hráč. Až ke své výšce nabere svalovou hmotu, může to být hodně důležitý útočník pro Slovácko nebo pro případného zájemce.

Mimochodem mají o něj zájem v anglickém Fulhamu, kde už byl na stáži. Vám odchod v tomto věku vyšel. Doporučil byste to i jemu?

Má jistě kolem sebe rodiče a agenta, ti ho znají, tak mu musí poradit, co mu bude vyhovovat. Mám sice za ty čtyři roky nějaké zkušenosti, ale v tom rozhodnutí bych mu těžko mohl poradit, mezi Anglií a Holandskem jsou přece jen rozdíly. A i každý hráč se s tou změnou dokáže vypořádat jinak.

Vy jste při své letošní premiérové sezoně v áčku PSV Eindhoven nasbíral jedenáct startů v nizozemské lize, jednou jste i skóroval a navíc jste si zahrál i zápas Ligy mistrů. Z osobního hlediska jste tedy spokojený?

Z osobního ano. Vše začalo v prosinci prvními starty v různých soutěžích, celé jaro pak zápasy přibývaly. Něco se mi povedlo, ale byly tam i zápasy, které jsem mohl zahrát líp. Zkušeností, které jsem za poslední sezonu nabral, si ale nesmírně cením. Teď to jen zúročit v dalším období.

Jak váš rok v klubu hodnotili?

Jsou spokojení, řeší se nová smlouva, doufám, že se to co nejrychleji uzavře, ať můžu jít v klidu do další sezony. Mám smlouvu ještě na rok plus roční opci. Soustředím se jenom na PSV, jsem tam nadmíru spokojený, trenér mi důvěřuje. Není důvod hledat jiné možnosti.

Jak v PSV koušou, že vám mistrovský titul i přes dobře rozehranou soutěž nakonec těsně sebral Ajax Amsterdam?

Bylo brzy jasno, že se budeme přetahovat. Poté, co jsme měli podzim tak výborně rozehraný, ze 17 zápasů jsme měli 16 výher, to pak mrzí hodně. Podle mě na nás dopadla nějaká únava. Ajax sice hrál o šest zápasů víc, ale nám se hůř dostávalo do herního rytmu. Oni měli na konci nejlepší formu, tak zaslouženě vyhráli. Snad se nám titul podaří získat příští rok.

Mohlo se projevit, že nizozemský svaz na poslední chvíli odložil dvě poslední kola kvůli startu Ajaxu v semifinále Ligy mistrů?

Bylo to docela divné, to se asi stane jen v Holandsku. Jinde jsou termíny pevně dané. Svaz chtěl maximálně vyjít vstříc Ajaxu, aby měl dostatečný odpočinek na evropské zápasy. I to bylo velké plus pro ně, zápasový sled jim vycházel nadmíru.