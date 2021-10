Další varianta pro střed. Sadílek zaujal i trenéra: Splnil naše očekávání

Češi vyhráli nad Běloruskem 2:0 a dál drží v kvalifikační skupině druhou příčku, byť třetí Wales zaostává jen o skóre a k dobru má jedno utkání.



„Mohli jsme hrát i lépe, být trpělivější, nepouštět soupeře do brejků,“ líčil Sadílek v rozhovoru pro Českou televizi bezprostřední dojmy z duelu na prázdném stadionu v Kazani. „Ale nejdůležitější jsou v téhle fázi tři body, které bereme.“

Mluvil skromně a s pokorou. Přitom sám slyšel od povolaných pochvaly.

„Sáďa odvedl hrozně moc práce, což je mu vlastní, vybojoval spoustu míčů, patřil k nejaktivnějším,“ vypočítával pozitiva trenér Šilhavý.

Sadílek navázal na dobré minuty ze závěru utkání proti Walesu (2:2). Když v pátek v Edenu naskočil, na hřišti byl cítit. Rval se, bojoval, střílel. Dvě rány mu zablokovali obránci, třetí letěla vysoko.

„Tentokrát jsem se soustředil spíš na to, abych ve vápně hledal Páťu Schicka,“ popisoval. „Už před zápasem mi říkal, abych mu dával kolmé balony.“

Což byl správný recept.

Už po necelých pětadvaceti minutách z toho byla vedoucí česká branka. „Ale ideální balon jsem Patrikovi nedal, šlo to dost za něj, ale on si počkal, krásně to uklidil,“ ocenil Sadílek.

A když po přestávce poslal českého střelce přihrávkou do běhu do další tutovky, chytil se za hlavu, protože balon po Schickově lobu doskákal dva metry vedle běloruské brány.



„Po přestávce jsem měl na hřišti trochu jiné úkoly. Na podhrotu po mně trenér chtěl, abych byl co nejaktivnější, abych napadal, získával odražené míče. Snažil jsem se všechno plnit,“ vysvětloval Sadílek, který od léta hostuje z Eindhovenu v Twente a teď poprvé zahrál výraznější roli i v seniorském národním týmu.

Jistě, pomohly mu absence zraněného Holeše s vykartovaným Barákem. Také slabší forma Krále, který nepřesvědčil v utkání s Walesem, donutila trenéry ke změnám.



Ale Sadílek, účastník Eura, si při svém prvním soutěžním startu za národní mužstvo v základní sestavě rozhodně řekl o pozornost. I pro příště?