Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

„Hodně nám pomohla první branka a po druhé jsme se uklidnili. Soupeř ale ukázal, že pokud bychom ho nechali hrát, mohl by nám dělat problémy,“ shrnul utkání reprezentační trenér Michal Bílek.
„Plán jsme plnili do puntíku. Věděli jsme, že utkání bude o nás, o naší aktivitě, jak k němu přistoupíme a přistoupili jsme dobře,“ řekl kapitán národního celku Matěj Šín. „Tušili jsme, že je fyzicky přehrajeme, že vykapou.“
Na gól český výběr čekal do 40. minuty, než se prosadil Lukáš Mašek.
„Do utkání jsme vstoupili dobře, ale nevyvíjelo se to, jak jsme chtěli, a to dát co nejdříve gól,“ přiznal Bílek. „Ale hráli jsme trpělivě a ve druhé půli už i s lehkostí a dostávali jsme se do brankových příležitostí. Drželi jsme míč, soupeř musel hodně běhat a i tím mu docházely síly.“
Mašek se na výhře podílel třemi góly, klidně ale mohl mít ještě o jeden víc V 63. minutě po ruce Eshgina Ahmadova neproměnil penaltu. Ukazuje se, že mužstvo je natolik silné, že zvládá zápasy i bez penaltových gólů?
„Byl bych raději, kdybychom penalty proměňovali, každá nevyužitá je určitá nepříjemnost, protože se nám to může stát i za bezbrankového stavu,“ upozornil Michal Bílek. „Nedaří se nám najít střelce, který je začne proměňovat. Nemám radost z toho, že jsme ve třech dosavadních utkáních proměnili jednu ze čtyř, ale těší mě, že si dokážeme vytvořit šance a proměnit je.“
Ostatně všechny góly reprezentanti dali ze hry. Kromě Maška se prosadil na začátku druhého poločasu Lukáš Ambroš, který zvyšoval na 2:0, a poslední brankou utkání v 84. pečetil triumf 5:0 David Planka.
„Máme v týmu velmi dobré hráče a jsem rád, že všichni ve svých týmech pravidelně nastupují, ať v první, nebo druhé lize. A jsem rád, že zápas zvládli i kluci, kteří do něho vstoupili z lavičky. I ta je velmi silná,“ těší Bílka.
Rovněž portugalská jednadvacítka, která by měla být největším českým soupeřem v boji o prvenství ve skupině, porazila Ázerbájdžán 5:0. „Samozřejmě víme, že každý gól může rozhodnout, ale i Portugalci se s nimi v první půli, kterou odehráli bez branek, natrápili,“ připomněl Bílek.
Jak náročné bude na nynější výkon navázat v úterý v Bulharsku?
„Bulhaři budou doma nepříjemní, to je jednoznačné,“ odpověděl Bílek. „Každý zápas je ale těžký, o čemž jsme se přesvědčili na Gibraltaru, kde jsme horkotěžko vyhráli 2:1. Věřím ale, že budeme dobře naladění a předvedeme stejný výkon jako dnes. I nasazení a přístup hráčů byly na velmi dobré úrovni.“
Kvalifikace ME 2027 fotbalistů do 21 let
skupina B:
Česko - Ázerbájdžán 5:0 (1:0)
Branky: 40., 59. a 75. Mašek, 55. Ambros, 84. Planka. Rozhodčí: Karčevski - Vasilevski, Gjorgjeski (všichni Mak.). ŽK: Kričfaluši - Ahmadov, Hašimov, Ramazanov. Diváci: 2812
20:30 Portugalsko - Bulharsko
Tabulka skupiny B:
|1.
|Česko
|3
|3
|0
|0
|9:1
|9
|2.
|Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|3.
|Bulharsko
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|4.
|Skotsko
|3
|1
|0
|2
|12:4
|3
|5.
|Ázerbájdžán
|3
|0
|1
|2
|1:11
|1
|6.
|Gibraltar
|3
|0
|0
|3
|1:17
|0