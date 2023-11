Rekord s rodinou v hledišti. Fotbalistka Khýrová si návrat do Hradce užila

„Hnali nás dopředu a byli slyšet celou dobu,“ odnesla si z rekordní reprezentační premiéry nové hradecké arény fotbalistka.

Výrazně ji povzbuzovala i její rodina, třiadvacetiletá hráčka pražské Slavie totiž z Hradce Králové pochází, navíc se nenechali zahanbit ani její fanoušci z Jaroměře, kde s fotbalem před lety začínala. Pět sezon před odchodem do Slavie však odehrála za Hradec.

Reprezentace v Hradci Králové * Zápas ženských národních týmů Česko - Bosna a Hercegovina byl prvním mezistátním, který se hrál v nedávno otevřené nové hradecké aréně.

* Přišlo se podívat 7488 diváků, což je v Česku na zápase národního ženského týmu rekord, ten dosavadní držely Teplice (3242 diváků).

* Zápas s Bosnou a Hercegovinou skončil 2:2, dvě kola před koncem kvalifikace český tým zůstal v tabulce skupiny B4 Ligy národů druhý o bod za svými soupeřkami.

* Do A Ligy národů postoupí přímo jen vítězky skupiny, týmy z druhých míst mají šanci postoupit z baráže.

* Český tým hraje ještě s Běloruskem (v Maďarsku) a se Slovinskem (5. prosince v Pardubicích).

Jak jste přijala rozhodnutí hrát tento zápas právě v Hradci?

Moc jsem se těšila právě i proto, že odsud pocházím. Přišlo hodně fanoušků, přijela se podívat celá naše rodina.

Jak jste si užila zápas před takovou kulisou, která nebývá pro ženský fotbal zase tak běžná?

Bylo to úplně skvělé. Když vedete míč dopředu a fanoušci vás ženou, hraje se vám o mnoho lépe. A diváci nám hodně pomohli. Možná, že kdyby tady nebyli, tak bychom ve chvílích, kdy nám Bosna dala branku, sklopily hlavu a třeba bychom ani nevyrovnaly. Skvělé bylo, že nás podporovali, i když jsme prohrávaly.

Utkání se odehrálo v nové aréně, co říká právě vám, která z Hradce Králové pochází?

Hrozně se mi líbí, s taťkou jsem chodila na fotbal na ten starý, tohle je něco úplně jiného. Jsem ráda, že jsme to mohly odehrát právě na něm.

To, že začátek zápasu vašemu týmu nevyšel, nebylo částečně způsobeno i nervozitou z toho, v jaké atmosféře se hrálo?

To si nemyslím, i když je pravda, že se nám začátek úplně nepovedl. Představovaly jsme si, že do zápasu vstoupíme mnohem lépe. Jenomže hráčky Bosny začaly mnohem důrazněji než my, chtěly brzy dát gól a to se jim také povedlo. My jsme se pak naštěstí probudily, zvedly jsme se a nakonec jsme jim ho v prvním poločase vstřelily také.

Povedlo se vám to i podruhé a vy jste dokonce mohla stav zápasu obrátit. Nejprve, ještě za stavu 1:2, jste v dobré pozici z voleje netrefila branku, potom už za stavu 2:2 v nastaveném čase vám po pěkné akci střelu zblokovala jedna ze soupeřek. Jak moc to mrzí?

Lituju toho doteď, hlavně té druhé šance. Chtěla jsem si míč dát na pravou nohu, ale soupeřky to stačily zablokovat, to mě hodně mrzí.

S Bosnou jste hrály už v pátek, po porážce 0:1 jste asi věděly, co od ní můžete čekat.

Věděly jsme, že mají velmi dobrou obranu a v ní vysoké hráčky, což nám dělalo problémy. Právě souboje s nimi byly hodně těžké. Ztráta dvou bodů vám komplikuje možný postup v Lize národů. Určitě jsme zklamány, chtěly jsme vyhrát, byly jsme doma a s výbornými fanoušky v zádech. Chtěly jsme jim ukázat, že fotbal hrát umíme.

