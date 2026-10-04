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Míč daleko od brány, komentátor křičel při šanci. ČT vysvětluje chybu v přenosu

Jan Daněk
David Čermák
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  16:14
Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska

Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska | foto: Reuters

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.
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Základní sestava české reprezentace před utkáním proti Španělsku
29 fotografií
V úvodním poločase je netěšil výkon českých fotbalistů, ale ani přenos, který ve veřejnoprávní televizi sledovali. Fanoušky v sobotu večer při utkání reprezentantů v Lize národů proti Španělsku (1:3) vytáčel nesoulad mezi obrazem a zvukovou stopou. Problém trval několik minut, než jej stanice vyřešila. „Celá záležitost nás mrzí,“ omluvila se ČT a chybu pro iDNES.cz vysvětlila.

Zatímco se míč teprve nacházel na španělské polovině, komentátor ČT Sport Jiří Štěpán už emotivně zvýšil hlas, básnil o úžasném zpracování Lamina Yamala a přibližoval, jak nedobře naložil s následnou šancí. To ovšem televizní diváci uviděli až za pár okamžiků.

Když se naopak Češi zmocnili míče, povzdech komentátorů hned prozrazoval, jak neslavně celá akce v zárodku dopadne.

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Mezitím se v internetových diskuzích a na sociálních sítích množily naštvané příspěvky a otázky: Taky vám nesedí zvuk s obrazem? Na to se nedá koukat.

Technická vada kazila divákům zážitek z očekávaného duelu proti mistrům světa. Česká televize po dotazu iDNES.cz chybu vysvětlila.

„Jednalo se o nedorozumění mezi námi, Eurovision services a španělskou stranou, která poslala dva signály. Jeden nebyl opatřen virtuální reklamou, kterou vkládala mezinárodní firma najatá UEFA a my ji musíme vysílat v rámci smlouvy,“ vzkázal výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Bystřejší čeští diváci si všimli, že při rozjezdu utkání za lajnami na reklamních poutačích svítily španělské reklamy. Zhruba po úvodní desetiminutovce se ovšem na bannerech začaly objevovat partneři české reprezentace, reklama na tuzemskou pojišťovnu nebo pražské nákupní centrum.

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Moderní technologie už umožňují digitálně upravovat loga a nápisy na reklamních prostorech. Podobně například už pár let fungují přenosy z hokejové NHL. Zatímco na ledě řádí McDavid, Crosby nebo Pastrňák, na mantinelech vidí český televizní divák reklamu na tuzemskou sázkovou kancelář a další domácí firmy.

Při přenosu ze španělského Ovieda ovšem při „nahození“ českých reklam nastala komplikace. „Tuto záměnu jsme odstranili v průběhu začátku utkání, bohužel měla za následek krátký zvukový nesoulad s obrazem. Celá záležitost nás samozřejmě mrzí,“ doplnil Ponikelský.

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