Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Mexické fotbalisty bude po mistrovství světa, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je aktuálně u národního týmu asistentem. O jeho posunu do pozice hlavního kouče v úterý informoval Duilio Davino, ředitel pro reprezentace v mexickém svazu.
Mexický fotbalista Rafael Márquez během utkání světového šampionátu proti Německu. | foto: AP

Nyní sedmačtyřicetiletý Márquez odehrál za Mexiko 147 zápasů a v letech 2002–2018 se s ním představil na pěti světových šampionátech, z toho na čtyřech jako kapitán. Od příchodu Javiera Aguirrea v srpnu 2024 na lavičku je jeho asistentem.

Po mistrovství světa, jehož je Mexiko společně s USA a Kanadou spolupořadatelem, se Márquez posune na jeho místo. „Smlouvu už má podepsanou,“ uvedl Davino v rozhovoru pro Fox Sports. Cílem nového trenéra bude dovést tým na příští šampionát v roce 2030.

Márquez byl v prvním desetiletí tohoto století jednou z hvězd Barcelony, s níž vyhrál dvakrát Ligu mistrů a čtyřikrát španělskou ligu. Má také francouzský titul s Monakem. Po konci kariéry v roce 2018 trénoval mimo jiné B tým Barcelony.

Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina

Mistrovství světa začne 11. června. S Českem se Mexiko utká na slavném Aztéckém stadionu 24. června na závěr skupiny A, v níž jsou ještě Korea a Jihoafrická republika.

21. dubna 2026  19:45,  aktualizováno  20:02

Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Mexický fotbalista Rafael Márquez během utkání světového šampionátu proti...

Mexické fotbalisty bude po mistrovství světa, na němž se střetnou ve skupině s Českem, trénovat bývalý vynikající obránce Rafael Márquez. Jeden z nejlepších hráčů v historii země je aktuálně u...

21. dubna 2026  19:17

