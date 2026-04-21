Mexické fotbalisty bude po MS trénovat bývalý hvězdný obránce Márquez

Nyní sedmačtyřicetiletý Márquez odehrál za Mexiko 147 zápasů a v letech 2002–2018 se s ním představil na pěti světových šampionátech, z toho na čtyřech jako kapitán. Od příchodu Javiera Aguirrea v srpnu 2024 na lavičku je jeho asistentem.
Po mistrovství světa, jehož je Mexiko společně s USA a Kanadou spolupořadatelem, se Márquez posune na jeho místo. „Smlouvu už má podepsanou,“ uvedl Davino v rozhovoru pro Fox Sports. Cílem nového trenéra bude dovést tým na příští šampionát v roce 2030.
Márquez byl v prvním desetiletí tohoto století jednou z hvězd Barcelony, s níž vyhrál dvakrát Ligu mistrů a čtyřikrát španělskou ligu. Má také francouzský titul s Monakem. Po konci kariéry v roce 2018 trénoval mimo jiné B tým Barcelony.
Mistrovství světa začne 11. června. S Českem se Mexiko utká na slavném Aztéckém stadionu 24. června na závěr skupiny A, v níž jsou ještě Korea a Jihoafrická republika.