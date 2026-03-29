Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

  12:07
Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon. Byl tam nějaké chyby, ale nesmíme zapomenout, že nám chybělo dvanáct hráčů, kteří nám pomohli vyhrát Ligu národů a Zlatý pohár,“ řekl kouč Javier Aguirre.

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon během přípravného utkání. | foto: AP

Bez klíčových hráčů se museli obejít i Portugalci, kterým chyběl například zraněný hvězdný útočník a kapitán Cristiano Ronaldo nebo Rafael Leao. Trenér Roberto Martínez byl však i tak s výkonem spokojený.

„Úspěch a neúspěch se neměří jen podle skóre, těch faktorů je mnohem víc. Měli jsme deset střel, což bylo dobré. Šlo jich ale málo na bránu a to musíme zlepšit. Celkově si ale myslím, že jsme na mistrovství zase o něco lépe připravení,“ prohlásil.

Aztécký stadion v Mexiku prošel velkou rekonstrukcí.
Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Zápasu předcházela tragická událost, když se po pádu z VIP tribuny zabil fanoušek. „Opilý muž se pokusil přelézt z druhého do prvního patra a spadl. Okamžitě u něj sice byli lékaři, zachránit se ho ale nepodařilo,“ citovala agentura AP z prohlášení policie.

Aztécký stadion, který už hostil zápasy šampionátu v letech 1970 a 1986, má za sebou dvouletou přestavbu. Letošní turnaj na něm 11. června domácí tým zahájí zápasem s Jihoafrickou republikou. Šampionát se uskuteční také v Kanadě a USA.

Fotbalistům USA vadily při zápase podobné dresy

Američtí fotbalisté po prohře 2:5 v sobotní přípravě s Belgií zkritizovali podobnost dresů obou týmů. Podle kapitán Christiana Pulisice kvůli tomu bylo obtížné se v zápalu hry rychle zorientovat, kdo je spoluhráč a kdo ne.

Americký výběr v Atlantě nastoupil v dresech s vodorovnými červeno-bílými pruhy. Belgické trikoty měly růžové proužky a obrazce připomínající dílo surrealistického malíře Reného Magritta.

Mark McKenzie (vlevo) ze Spojených států a Lois Openda z Belgie se přetlačují o...

„Když jste dostali míč, rychle jste se podívali okolo, ale neměli jste se čeho chytit. V takových chvílích se rozhodujete jen na základě barvy dresu. A když jsou si hodně podobné, tak je to problém,“ citovala agentura AP Pulisice.

Podle amerického svazu se oba týmy na dresech domluvily v dostatečném předstihu. Volbu navíc schválili i rozhodčí. Ale přestože se výběr dresů už v první půli ukázal jako nešťastný, ani jeden z týmu trika pro druhý poločas nevyměnil.

„Tohle se prostě nesmí stát,“ přidal Pulisic. „Když jste se rychle rozhlédli, bylo těžké poznat, kdo je kdo. Bylo tak padesát na padesát. Takže když jste chtěli rozehrát nebo dát narážečku, museli jste si dávat extra pozor,“ dodal záložník Weston McKennie.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Český brankář Matěj Kovář před penaltovým rozstřelem v semifinále baráže o MS...

Než před penaltovým rozstřelem nakráčel do brány, sedl si Matěj Kovář s trenérem reprezentačních gólmanů Matúšem Kozáčikem na lavici pod stříšku a pozorně poslouchal. „Udělali jsme si domácí úkol,...

28. března 2026  17:40

Na standardky má repre dispozice, ví Sadílek. Pozice beka? Nastoupím kdekoliv

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku.

Ve čtvrtek pouhých pár minut po svém příchodu na trávník rozehrál z rohu přímý kop, po němž Ladislav Krejčí srovnal na 2:2. „Před tou standardkou za mnou běžel Provod, ať zkusím balon podél vápna po...

28. března 2026  13:12

Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil...

28. března 2026  7:40

Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

Útočník Matyáš Vojta (vpravo) během kvalifikačního zápasu české jedenadvacítky...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem,...

27. března 2026  22:16,  aktualizováno  23:02

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Tomáš Souček slaví se spoluhráči postup přes Irsko v dodatečné kvalifikace na...

V silných prohlášeních se nevyžívá, není to jeho styl. Sám ví, že se nenarodil jako excelentní řečník. Ale ta věta měla ve čtvrtek večer silný nádech. „Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít...

27. března 2026

Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou...

Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z...

27. března 2026  15:48

Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku -...

Celkově by se čtvrteční zápas s Irskem podle čtenářské ankety iDNES.cz nevešel ani mezi tři nejlepší zápasy v kvalifikaci. Přesto byl pro české fotbalisty klíčovým v udržení šance na postup na...

27. března 2026  15:14

Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

Trenér dánských fotbalistů Brian Riemer krátce před čtvrteční půlnocí zodpověděl na tiskové konferenci poslední dotaz novinářů, zvedl se od stolu a odcházel z pódia. Když v tom si na mobilu jednoho z...

27. března 2026  14:36

