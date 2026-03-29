Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Bez klíčových hráčů se museli obejít i Portugalci, kterým chyběl například zraněný hvězdný útočník a kapitán Cristiano Ronaldo nebo Rafael Leao. Trenér Roberto Martínez byl však i tak s výkonem spokojený.
„Úspěch a neúspěch se neměří jen podle skóre, těch faktorů je mnohem víc. Měli jsme deset střel, což bylo dobré. Šlo jich ale málo na bránu a to musíme zlepšit. Celkově si ale myslím, že jsme na mistrovství zase o něco lépe připravení,“ prohlásil.
Zápasu předcházela tragická událost, když se po pádu z VIP tribuny zabil fanoušek. „Opilý muž se pokusil přelézt z druhého do prvního patra a spadl. Okamžitě u něj sice byli lékaři, zachránit se ho ale nepodařilo,“ citovala agentura AP z prohlášení policie.
Aztécký stadion, který už hostil zápasy šampionátu v letech 1970 a 1986, má za sebou dvouletou přestavbu. Letošní turnaj na něm 11. června domácí tým zahájí zápasem s Jihoafrickou republikou. Šampionát se uskuteční také v Kanadě a USA.
Fotbalistům USA vadily při zápase podobné dresy
Američtí fotbalisté po prohře 2:5 v sobotní přípravě s Belgií zkritizovali podobnost dresů obou týmů. Podle kapitán Christiana Pulisice kvůli tomu bylo obtížné se v zápalu hry rychle zorientovat, kdo je spoluhráč a kdo ne.
Americký výběr v Atlantě nastoupil v dresech s vodorovnými červeno-bílými pruhy. Belgické trikoty měly růžové proužky a obrazce připomínající dílo surrealistického malíře Reného Magritta.
„Když jste dostali míč, rychle jste se podívali okolo, ale neměli jste se čeho chytit. V takových chvílích se rozhodujete jen na základě barvy dresu. A když jsou si hodně podobné, tak je to problém,“ citovala agentura AP Pulisice.
Podle amerického svazu se oba týmy na dresech domluvily v dostatečném předstihu. Volbu navíc schválili i rozhodčí. Ale přestože se výběr dresů už v první půli ukázal jako nešťastný, ani jeden z týmu trika pro druhý poločas nevyměnil.
„Tohle se prostě nesmí stát,“ přidal Pulisic. „Když jste se rychle rozhlédli, bylo těžké poznat, kdo je kdo. Bylo tak padesát na padesát. Takže když jste chtěli rozehrát nebo dát narážečku, museli jste si dávat extra pozor,“ dodal záložník Weston McKennie.