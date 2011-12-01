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Jedenadvacet let uplynulo dva týdny nazpět od chvíle, kdy poprvé v argentinském seniorském výběru vyběhl Lionel Messi na fotbalový trávník. Teď, se třemi velkými trofejemi v kapse, se rozloučil s reprezentační kariérou. Připomeňte si jeho cestu, kterou lemují úspěchy, góly i psychicky přetěžká období včetně tří prohraných finále v řadě.
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MLÁDEŽNICKÝ TRIUMF. Do juniorského výběru argentinské reprezentace nakoukl Messi v roce 2004 v sedmnácti letech. O rok později triumfoval na mistrovství světa do dvaceti let v Nizozemsku, kde se stal i nejlepším střelcem se šesti góly. Ve finále proti Nigérii si zahrál třeba se známým útočníkem Sergiem Agüerem.
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ČERVENÝ DEBUT S MAĎARSKEM. Messiho seniorská reprezentační kariéra však začala neslavně. Na trávníku po střídání vydržel pouhou minutu, než ho německý rozhodčí Markus Merk vyloučil. Messi se snažil v souboji odpoutat od soupeře Vilmose Vanczáka, jenže se rukou ohnal a trefil ho do obličeje. Na sudího se sesypaly oba týmy, on přesto vytáhl rovnou červenou kartu. A jedna zajímavost: při debutu se na hřišti potkal i s pravým obráncem Lionelem Scalonim, současným koučem národního týmu, s nímž před čtyřmi lety ovládl mistrovství světa.
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PREMIÉROVÁ TREFA NA MS. Tehdy ještě na zádech nosil v národním týmu číslo devatenáct. Tolik mu také za pár dnů bylo, když tenkrát debutoval na mistrovství světa. Z lavičky přišel na posledních šestnáct minut a hádejte co. Rovnou gól i asistence! Supertalent španělské Barcelony převzal napravo přihrávku Carlose Téveze a prostřelil brankáře soupeře. Na dlouhou dobu to byl ale jeho poslední zásah na světovém šampionátu.
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ZLATO V PEKINGU. Messi však válel jinde. Za dva roky odjel na olympijské hry do Pekingu, kde pod trenérem Sergiem Batistou celý turnaj, na němž nastupují zejména fotbalisté do 23 let, ovládl. Bylo mu čerstvě jedenadvacet a k triumfu přispěl dvěma trefami a třemi asistencemi. Finále podobně jako ve dvacítkách hrál proti Nigérii a asistencí pomohl k jedinému a vítěznému gólu zápasu. A podívejte se na výběr ze základní sestavy: v bráně Sergio Romero, napravo Pablo Zabaleta, v záloze Javier Mascherano či slavný Juan Riquelme, nalevo Ángel di María a na hrotu už dříve zmíněný Messiho parťák Agüero.
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MAGICKÁ DESÍTKA. Po podzimu 2008 se řešilo, kdo právě po zkušeném Riquelmem, jenž ukončil reprezentační kariéru, převezme špílmachrovské číslo deset. V argentinském dresu ho nosili Diego Maradona, Ariel Ortega přezdívaný El Burrito či Mario Kempes. A pak byla řada na Messim. „Může dokázat víc než Maradona,“ věštil mu renomovaný deník The Telegraph. Dres s desítkou poprvé navlékl v kvalifikaci s Venezuelou.
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NEJMLADŠÍ KAPITÁN V HISTORII. Ve čtyřiadvaceti převzal Messi v roce 2011 také kapitánskou pásku, kterou dostal pod trenérem Alejandrem Sabellou. Shodou okolností začínal jako kapitán opět proti Venezuele.
Autor: ČTK / AP / Bikas Das, ČTK
HATTRICK BRAZILCŮM. Záhy prožil svůj nejgólovější rok v kariéře. V sezoně 2011/12 nasázel neuvěřitelných 91 gólů, z toho dva hattricky v národním týmu. Obzvlášť výjimečné bylo přípravné utkání s rivaly z Brazílie, které Messi svou třetí trefou rozsekl na konečných 4:3.
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HOŘKÉ FINÁLE S NĚMECKEM. Brazílie se mu však odvděčila na světovém šampionátu, který sama pořádala. Na něm Argentinci sice dokráčeli až do finále, jenže tam podlehli v prodloužení Německu po jediném gólu Maria Götzeho. Messi na šampionátu skóroval čtyřikrát, ve skříňce měl sice individuální trofej pro nejlepšího hráče, jenže na vytoužený úspěch s národním týmem pořád nedosáhl.
Autor: Pedro UGARTE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
NEJLEPŠÍ HRÁČ? ANI NÁHODOU. A nedočkal se ani o rok později. Kontinentální Copa América zase Argentince vypekla až ve finále. Proti domácímu Chile selhali na penalty. Messi proměnil, ale Gonzalo Higuaín a Éver Banega už nikoli. Messi za celý turnaj skóroval jednou, přidal k tomu tři asistence a po finálovém zklamání dokonce odmítl převzít cenu pro nejlepšího hráče turnaje, přestože se k tomu oficiálně nevyjádřil, protože po penaltách odmítl jakékoli rozhovory.
Autor: Reuters
KRÁL STŘELCŮ KONČÍ KARIÉRU? Po roce měla Argentina šanci nezdar napravit, protože se turnaj nezvykle opakoval už po roce kvůli stému výročí. V semifinále proti Spojeným Státům se Messi stal nejlepším střelcem argentinské reprezentace v historii, když překonal Gabriela Batistutu. Na turnaji skóroval pětkrát a přidal čtyři asistence. Jenže Argentinci opět nezvládli penalty s Chile ve finále. A tentokrát už ani Messi neproměnil. Zdrcený pak vyhlásil, že v reprezentaci končí.
Autor: AP
HATTRICK ZÁCHRANY. Argentina však bez svého modly hrát nemohla, a i kvůli rozsáhlé kampani se Messi do národního týmu zase vrátil. Hned v září naskočil do kvalifikace o mistrovství světa 2018, ve které se Argentině příliš nedařilo. Vrcholem byly tři remízy na závěr, kvůli kterým dokonce hrozilo, že na turnaj nepostoupí. V téměř třech tisících metrech nad mořem v ekvádorském Quitu prohrávali v posledním zápase Argentinci od první minuty 0:1, ale Messi zápas sám hattrickem otočil a zachránil postup na šampionát v Rusku.
Autor: Reuters
KONEČNĚ VELKÁ TROFEJ. A V BRAZÍLII. V Rusku skončila Argentina už v osmifinále po porážce 3:4 s Francií, na dalším kontinentálním turnaji v roce 2019 získala bronz, když vrátila Chile dvě porážky z předchozích finále. Vytoužená radost přišla až v roce 2021. Dojatý Messi konečně zvedá týmovou trofej v seniorské reprezentaci. Copa América a finále na brazilském Maracaná proti domácím. Po vítězství 1:0 ukončila Argentina osmadvacetileté čekání na trofej.
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RADOST VE WEMBLEY. Hned další týmový pohár zvedl Messi nad hlavu o rok později v takzvané Finalissimě, kterou proti sobě hrají mistři Evropy a Ameriky. Na vítězství 3:0 v anglickém Wembley proti Itálii se podílel dvěma asistencemi.
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PĚTIGÓLOVÝ KONCERT. Nejgólovější zápas v národním týmu zažil Messi v přípravném utkání s Estonskem hned čtyři dny po výhře ve Wembley. Sám nastřílel všech pět branek zápasu.
Autor: AP
SPLNĚNÝ SEN V KATARU. Sedm gólů, tři asistence. Podruhé ho jako jediného vyhlásili nejlepším hráčem mistrovství světa. A na konci? Vymodlený titul, který pozvedl v tradičním tmavém plášti jménem bišt, který mu kolem ramen navlékl katarský emír Tamím bin Hamad Ál Thání. Argentina po šestatřiceti letech vyhrála mistrovství světa.
Autor: Profimedia.cz
AMERICKÁ OBHAJOBA. Jak stárnul, tak kvetl. Další trofej získali Argentinci po dvou letech, když obhájili Copu América. Během turnaje navíc Messi stanovil další rekord, tentokrát v počtu odehraných zápasů na tamním kontinentálním šampionátu (39). Sám nastoupil pětkrát, vstřelil jeden gól a přidal jednu asistenci.
Autor: Reuters
ŠESTÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA. Mnohem produktivnější byl v létě 2026 na svém šestém mistrovství světa. Přestože Argentina nakonec nezvládla finále se Španělskem (0:1), Messi na turnaji nasázel osm gólů a přidal čtyři asistence (dohromady jich nastřádal v historii turnaje dvanáct, což je nejvíc ze všech). Po Kylianu Mbappém byl znovu druhým nejlepším střelcem a po Rodrim ze Španělska druhým nejlepším hráčem turnaje.
Autor: Reuters
KONEC V REPREZENTACI. Po jedenadvaceti letech reprezentační pohádka končí. Messi svůj dopis na rozloučenou napsal už dva dny po prohraném finále v New Jersey. „Už nemám nic dalšího, co bych reprezentačnímu dresu odevzdal,“ vzkázal Messi s tím, že na šanci teď čekají mladší hráči. Dohromady nastřílel 125 reprezentačních gólů a v pořadí mezinárodních kanonýrů je druhý za Cristianem Ronaldem (146).
Autor: Reuters