Messiho reprezentační cesta: při debutu červená, naštvaný konec i vysněné trofeje

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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík
Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení
Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...
Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku
Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...
Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra
Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...
Fotbalistky Liberce vyhrály před rekordní návštěvou, Sparta si Ligu mistrů nezahraje
Liberecký fotbal zažil další povedený večer. Hráčky Slovanu postoupily do 2. předkola Evropského poháru. S SFK Sarajevo remizovaly 1:1 díky gólu Ferencové v 79. minutě. Před týdnem v Bosně a...
Svědíkball slaví další úspěch. A teď o první místo na Slavii: Jedeme tam vyhrát
Zbrojovka se pere o čelo tabulky. V dohrávce 4. kola nejvyšší české fotbalové soutěže porazila Hradec Králové 1:0. Zápas čtvrtým gólem v sezoně rozhodl v šedesáté minutě Daniel Vašulín a posunul...
Bohemians - Jablonec 1:1, pohárový účastník opět ztratil, další gól dal Cedidla
Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce 4. kola první ligy remizovali doma 1:1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, v 70. minutě srovnal z penalty Aleš...
Douděra míří ze Slavie do MLS. Skvělý parťák, má vítěznou mentalitu, těší se klub
Fotbalista David Douděra přestoupil z pražské Slavie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde již působí další český reprezentant Pavel Bucha. Douděra podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28 s opcí...
Zbrojovka - Hradec Kr. 1:0, o třetí výhře v řadě rozhodl Vašulín, domácí jsou druzí
Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu...
Čvančara se vrací do Česka. V Hradci Králové ho čeká zdravotní prohlídka
Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara by se měl po třech letech vrátit do české ligy. Šestadvacetiletý útočník míří podle informací německé stanice Sky Sport z Mönchengladbachu na roční...
Plzeň usilovala o návrat Chorého. Slavia ho ale prodat nechce a nabídky odmítla
Byl by to nejtřaskavější český přestup letošního léta a také velmi pikantní návrat. Fotbalová Plzeň projevila zájem o útočníka Tomáše Chorého, ten se ale s největší pravděpodobností stěhovat nebude....
Rána pro Plzeň. Vydra s Jemelkou jsou po operaci, chybět budou několik týdnů
Obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vydra se podrobili operaci kolena a budou fotbalistům Plzně několik týdnů chybět. Západočeský klub o tom informoval na sociálních sítích.
Derby v datech: nejhorší výkon Surovčíka a hodně malých šancí. V čem vynikla Slavia?
Slávističtí fotbalisté v nedělním pražském derby zvítězili přesvědčivě 3:0, ale bylo to tak drtivé i na hřišti? Nejen na to se zaměřuje datový speciál iDNES.cz, ve kterém naleznete výběr...
Útočník Kean v italské lize opět mění dres a bude hrát za Como
Italský fotbalový reprezentant Moise Kean mění v Serii A opět dres a bude hrát za Como. Do města na severu Itálie přichází šestadvacetiletý útočník hostovat z Fiorentiny, podle dohody mezi kluby musí...
Rodinný dům se zahradou, garáží a velkorysým zázemím, Úsov ul. Mohelnická
Mohelnická, Úsov, okres Šumperk
7 350 000 Kč
Do Artisu zamířil polský talent z Kodaně. Sarapata je nejhodnotnějším hráčem Brna
Na první pohled možná nenápadná posila, ve skutečnosti ale hráč s velkým potenciálem. Artis Brno získal na hostování z FC Kodaň osmnáctiletého polského záložníka Dominika Sarapatu. Podle webu...
Pyrotechnika odpálená v davu baníkovců zranila pět lidí, policie stíhá čtyři fanoušky
Kriminalisté obvinili čtyři fotbalové fanoušky, kteří loni podle vyšetřování nesprávným odpálením pyrotechniky v tisícovém davu před nádražím v Ostravě zranili pět lidí. Dva ze zraněných náleží ke...