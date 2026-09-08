Mezi uchazeči je šest mistrů světa ze Španělska, nechybí obhájce trofeje Ousmane Dembélé. Užší výběr zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.
Messi naposledy ovládl prestižní anketu v roce 2023. V uplynulých dvou letech se mezi třicítku nominovaných nedostal, letos v létě však dovedl Argentinu na mistrovství světa v Americe z pozice kapitána až do finále a s týmem mu jen těsně unikla obhajoba zlata.
Devětatřicetiletý útočník nicméně nebude patřit k hlavním favoritům, neboť již třetím rokem nepůsobí v elitním klubu a hraje za Inter Miami, před pár dny navíc oficiálně ukončil kariéru v národním mužstvu.
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O dva roky starší Ronaldo, jenž hájí barvy saúdskoarabského an-Nasru, ovládl Zlatý míč pětkrát. V třicetičlenné nominaci byl naposledy před čtyřmi lety, tentokrát mu uškodilo, že s Portugalskem vypadl na světovém šampionátu už v osmifinále proti pozdějším vítězům ze Španělska.
Čerství světoví šampioni mají ve výběru šestici zástupců, nejvíce ze všech zemí. O Zlatý míč se mohou ucházet Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Fabián Ruiz, střelec vítězné branky ve finále Ferran Torres a kapitán Rodri, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Pětinásobné zastoupení má Francie v čele s nejlepším střelcem světového šampionátu Kylianem Mbappém a obhájcem trofeje dalším útočníkem Dembélém. Rekordní desítka hráčů je z Paris St. Germain, úřadujícího vítěze Ligy mistrů.
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Pořadatelé ankety oznámili finálovou nominaci i v dalších kategoriích. Oceněni budou nejlepší trenéři mezi muži i ženami či nejlepší fotbalistka. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku se uskuteční 26. října v Londýně.