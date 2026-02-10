Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

David Čermák
  19:38
Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle ukončila porucha růstového hormonu, jejíž léčbu doma nikdo nechtěl platit. Snad právě díky brzkému stěhování se z Lionela Messiho vyklubala modla všech Argentinců. Jenže ti teď chtějí podobné přesuny tvrdě trestat.
Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií. | foto: Reuters

Rozhodčí Wilmar Roldan se obrací k argentinskému útočníkovi Lionelu Messimu.
Lionel Messi střílí během utkání Argentiny s Bolivií.
Lionel Messi a jeho pozdravy při utkání Argentiny s Bolivií.
Lionel Messi při utkání Argentiny s Bolivií.
17 fotografií

Zní to bizarně? Možná, jenže argentinská fotbalová federace se rozhodla, že bude chránit domácí kluby a vytáhla do boje proti fotbalovým uprchlíkům.

Abyste chápali: vadí hlavně to, že náctiletí talenti často mizí v zahraničí dřív, než doma podepíší první profesionální smlouvu. Tím pádem prakticky zdarma, tak jako Messi, když na začátku tisíciletí opustil Newell’s Old Boys.

Reakce může být tvrdá: brzy by mělo vstoupit v platnost pravidlo, podle kterého hráči, kteří příliš brzy pláchnou do zahraničí, nebudou povoláváni do argentinských reprezentací.

Souhlasíte s pravidlem, které chce argentinský fotbalový svaz zavést?

celkem hlasů: 0

Zpětně by se jistě uplatnit nemělo, to by byli Argentinci sami proti sobě. V národním týmu, který se pomalu chystá na mistrovství světa v Americe, mají kromě Messiho i další hráče, kteří se vydali pryč ještě jako teenageři: brankář Martínez vyrůstal v Arsenalu, záložník Buendía v Realu Madrid, útočník Simeone v Atlétiku Madrid, kde na něj dohlížel slavný tatínek.

S tím má ovšem být brzy konec, aspoň pokud nové pravidlo skutečně zafunguje jako účinná páka. Pánové ze svazu jím chtějí působit mimo jiné i na rodiče, pro něž platí patria potestad, čili rodičovská pravomoc. Zjednodušeně řečeno: rodina může rozhodnout, kde nezletilý hráč podepíše smlouvu, ačkoli tím třeba obejde mateřský klub. Ten má pak nárok jen na výchovné, které často odpovídá zlomku skutečné hodnoty hráče.

Tak jako naposledy v případě nadějného Lucase Scarlata. V River Plate si ho piplali, v dorosteneckých kategoriích z něj udělali kapitána, věřili, že jednou na něm vydělají balík. Jenže šikovný záložník se v šestnácti sbalil a podepsal smlouvu s italskou Parmou. Na radu agenta.

Lionel Messi

„A těm jde vždycky jen o vlastní dobro,“ zuřil Gabriel Rodríguez, v River Plate ředitel mládeže. „Jsou to ďáblové. Lucasovi přeju jen to dobré, ale udělal chybu.“

Martin Ariel Guastadisegno, hráčův agent, se hájil: „Byl jsem terčem urážek, pomluv a osobních útoků jen proto, že dělám svou práci. A já zkrátka pracuju pro hráče, ne pro kluby. Lucas a jeho rodina mě požádali, abych vybral nejlepší řešení. Přesně to jsem udělal.“

A teď kde je pravda? Jasné je, že argentinské lize odliv talentů neprospívá a že kluby přichází o spoustu peněz. Ale kdo se může zlobit na hráče a jejich rodiče, že hledají nejlepší podmínky pro rozvoj? V Argentině, kterou dlouhodobě sužují ekonomické problémy, je moc často nenajdou. Což byl i případ Messiho, kterému Barcelona zaplatila nákladnou léčbu a ještě zařídila bydlení i práci pro rodiče.

Paradoxní je, že právě teď ožívá šance, že aspoň jednu profismlouvu v Argentině podepíše. V Newell’s, kde po něm mimochodem pojmenovali jednu z tribun, věří, že se jim nejslavnějšího odchovance podaří přemluvit, aby opustil Inter Miami a kariéru zakončil doma.

Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

„Pracujeme na tom, aby už na začátku příštího roku byl u nás,“ odpálil bombu prezident klubu Juan Manuel Medina. „Chystáme projekt, který se zdaleka nedotýká jen klubu, ale i města Rosaria, naší provincie a celé Argentiny. Záleží jen na tom, co budeme schopni nabídnout z pohledu infrastruktury a sportovních ambicí.“

Messi už dřív připustil, že návrat by ho lákal. Ale: „Na prvním místě mám rodinu, děti. Chci, aby vyrůstaly na klidném místě a žily v bezpečí.“

I to může být jeden z důvodů, proč plno jeho krajanů tak brzy mizí z Argentiny do Evropy. Zastaví tenhle proud nové pravidlo?

