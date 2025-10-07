„Je to nešťastné, protože chcete začít přípravu s kompletním týmem,“ uvedl trenér nizozemského výběru Ronald Koeman. „Některé věci ale prostě neovlivníte. Doufám, že se k nám připojí co nejdříve,“ dodal.
Depay už mezitím dostal dočasný cestovní průkaz a do Nizozemska by měl přiletět v úterý dopoledne. „Rozhodně to změní moje plány pro tento týden. Takže určitě nebude v základní sestavě,“ uvedl Koeman.
Depay se stal nejlepším střelcem Nizozemska v září, kdy v kvalifikaci přispěl dvěma góly k výhře 3:2 nad Litvou. Někdejší hráč Manchesteru United, Lyonu nebo Barcelony se s 52 zásahy v čele pořadí osamostatnil před Robinem van Persiem.
|
Nestůj mi na tom balonu, dostaneš kartu! Proč zrovna v Brazílii vadí fotbalové finty?
Nizozemsko, které tři dny po utkání na Maltě doma přivítá Finsko, vede s 10 body kvalifikační skupinu G díky lepšímu skóre před Polskem a má zápas k dobru. Na šampionát postoupí přímo jen první tým tabulky, druhý čeká baráž.