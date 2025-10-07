Trenére, nepřiletím. Ukradli mi pas! Depay zaskočil Koemana, možná nebude hrát

Nejlepší střelec v historii nizozemské fotbalové reprezentace Memphis Depay má problém. Možná totiž přijde o čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa s Maltou. V Brazílii, kde hraje za Corinthians, mu totiž prý ukradli pas, jednatřicetiletý křídelník tak nemohl odletět na sraz národního týmu.
„Je to nešťastné, protože chcete začít přípravu s kompletním týmem,“ uvedl trenér nizozemského výběru Ronald Koeman. „Některé věci ale prostě neovlivníte. Doufám, že se k nám připojí co nejdříve,“ dodal.

Memphis Depay z Nizozemska (v oranžovém) podstupuje hlavičkový souboj s Rakušanem Maximilianem Woberem.

Depay už mezitím dostal dočasný cestovní průkaz a do Nizozemska by měl přiletět v úterý dopoledne. „Rozhodně to změní moje plány pro tento týden. Takže určitě nebude v základní sestavě,“ uvedl Koeman.

Depay se stal nejlepším střelcem Nizozemska v září, kdy v kvalifikaci přispěl dvěma góly k výhře 3:2 nad Litvou. Někdejší hráč Manchesteru United, Lyonu nebo Barcelony se s 52 zásahy v čele pořadí osamostatnil před Robinem van Persiem.

Nestůj mi na tom balonu, dostaneš kartu! Proč zrovna v Brazílii vadí fotbalové finty?

Nizozemsko, které tři dny po utkání na Maltě doma přivítá Finsko, vede s 10 body kvalifikační skupinu G díky lepšímu skóre před Polskem a má zápas k dobru. Na šampionát postoupí přímo jen první tým tabulky, druhý čeká baráž.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 1 3:3 3
4. LucemburskoLucembursko 2 0 0 2 1:4 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. KosovoKosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. ŠvédskoŠvédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. SlovinskoSlovinsko 2 0 1 1 2:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 2 1 1 0 3:0 4
2. SkotskoSkotsko 2 1 1 0 2:0 4
3. ŘeckoŘecko 2 1 0 1 5:4 3
4. BěloruskoBělorusko 2 0 0 2 1:7 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 4:1 6
2. IslandIsland 2 1 0 1 6:2 3
3. UkrajinaUkrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 4 3 1 0 14:3 10
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 5 2 1 2 6:8 7
4. LitvaLitva 5 0 3 2 5:7 3
5. MaltaMalta 5 0 2 3 1:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bosna a HercegovinaBosna 5 4 0 1 11:3 12
2. RakouskoRakousko 4 4 0 0 9:2 12
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 5 1 1 3 5:7 4
5. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. BelgieBelgie 4 3 1 0 17:4 10
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 5 1 0 4 3:11 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 4 4 0 0 17:1 12
2. ČeskoČesko 5 4 0 1 11:6 12
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6
4. Černá HoraČerná Hora 5 2 0 3 4:9 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

