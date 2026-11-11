Měl být truhlář jako táta. Čechy vyzve Zlatý chlapec, jenž se skrývá v Yamalově stínu

Počátkem týdne se stal vítězem ocenění Zlatý chlapec – obdoby Zlatého míče pro fotbalisty do 21 let. „Znám ho od čtrnácti, kdy mě zaujala jeho zralost. Teď v devatenácti už hraje jako veterán,“ pronesl o něm nedávno i trenér českého nároďáku Santi Denia.
S talentovaným obráncem se zná ze španělského systému mládežnických reprezentací. Společně triumfovali předloni na olympijském turnaji a ve středu od 20.45 se z nich stanou soupeři. Cubarsího čeká v Praze utkání Ligy národů.
Snad nikde nehrají stopeři jako u nás. Barca obvykle hraje na soupeřově polovině. Obránci musí bránit hodně prostoru, často čelí těžkým situacím jeden na jednoho a musí být i hodně rychlí.