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Měl být truhlář jako táta. Čechy vyzve Zlatý chlapec, jenž se skrývá v Yamalově stínu

Jan Daněk
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Pau Cubarsí ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího mladého hráče MS. | foto: AP

Už jeho pradědeček nedaleko Girony založil truhlářskou dílnu, kterou nyní řídí táta Robert se strýcem. „Taky jsem v ní pár let strávil. Spíš jsem ale překážel, než pomáhal,“ usměje se Pau Cubarsí. Mnohem lépe než se dřevem umí pracovat s míčem.

Počátkem týdne se stal vítězem ocenění Zlatý chlapec – obdoby Zlatého míče pro fotbalisty do 21 let. „Znám ho od čtrnácti, kdy mě zaujala jeho zralost. Teď v devatenácti už hraje jako veterán,“ pronesl o něm nedávno i trenér českého nároďáku Santi Denia.

S talentovaným obráncem se zná ze španělského systému mládežnických reprezentací. Společně triumfovali předloni na olympijském turnaji a ve středu od 20.45 se z nich stanou soupeři. Cubarsího čeká v Praze utkání Ligy národů.

Snad nikde nehrají stopeři jako u nás. Barca obvykle hraje na soupeřově polovině. Obránci musí bránit hodně prostoru, často čelí těžkým situacím jeden na jednoho a musí být i hodně rychlí.

Jordi Rouramládežnický trenér FC Barcelona

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