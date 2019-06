Španělská jednadvacítka má na ME jisté semifinále i start na OH

Španělé Mikel Oyarzabal a Dani Olmo se radijí z gólu v duelu s Polskem.

čer 22 2019

Fotbalisté Španělska si jako první zajistili na mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let postup do semifinále. Jako druhý tým tak mají zároveň pro příští rok jistý start na olympijském turnaji v Tokiu spolu s pořádajícím Japonskem.

Čtyřnásobní šampioni si místo ve vyřazovacích bojích zajistili suverénním vítězstvím 5:0 nad dosud vedoucím týmem skupiny A Polskem. Domácí Itálie, která je s pěti tituly rekordmanem šampionátů jednadvacítek, je po výhře 3:1 nad Belgií druhá a musí na případný postup čekat. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let Itálie a San Marino Skupina A: Belgie Belgie : Itálie Itálie 1:3 (0:1) Góly:

79. Verschaeren Góly:

44. Barella

53. Cutrone

89. Chiesa Sestavy:

De Wolf – Cobbaut, Bushiri, Bornauw, D. Cools – Bastien (59. Mangala), Heynen, Schrijvers (C), Omeonga (59. Verschaeren) – Lukebakio, Saelemaekers (74. Mbenza). Sestavy:

Meret – Calabresi, Mancini, Bastoni, Gi. Pezzella – Barella (90. Dimarco), Mandragora (C) – Chiesa, Locatelli (72. Tonali), L. Pellegrini (79. Bonazzoli) – Cutrone. Náhradníci:

Jackers, Teunckens – Amuzu, De Norre, De Sart, Leya Iseka, Mangala, Mbenza, Schryvers, Verschaeren, Wouters. Náhradníci:

Audero, Montipò – Adjapong, Bonazzoli, Bonifazi, Dimarco, Kean, Murgia, Orsolini, Romagna, Tonali. Žluté karty:

45+1. Saelemaekers, 56. D. Cools, 58. Bushiri, 62. Mangala, 71. Verschaeren, 76. Mbenza Žluté karty:

65. Locatelli, 89. Chiesa, 90+4. Gi. Pezzella, 90+5. Mancini Červené karty:

90+3. Mbenza Červené karty:

Rozhodčí: S. Jovanovic Španělsko Španělsko : Polsko Polsko 5:0 (3:0) Góly:

17. Fornals

36. Oyarzabal

39. Ruiz

71. D. Ceballos

90. B. Mayoral Góly:

Sestavy:

Sivera – Martín, Núñez, Meré (C), Aaron Martín – Ruiz (75. Merino), Roca – Olmo, D. Ceballos (87. M. Vallejo), Fornals – Oyarzabal (59. B. Mayoral). Sestavy:

Grabara – Gumny, Fila (46. Piotrowski), Wieteska, Bielik, Pestka – Michalak, Dziczek, Żurkowski (C) (71. Płacheta), Szymański – Buksa (55. Świderski). Náhradníci:

D. Martín, Simón – Firpo, Lirola, J. Vallejo, Merino, Pedraza, Soler, M. Vallejo, Zubeldia, B. Mayoral, Mir. Náhradníci:

Loska, Lis – Bochniewicz, Jończy, Jóźwiak, Jagiełło, Piotrowski, Płacheta, Wdowiak, Kownacki, Świderski, Tomczyk. Žluté karty:

78. Roca Žluté karty:

66. Wieteska, 70. Bielik, 83. Piotrowski, 90+4. Pestka Rozhodčí: Madden – Connor, Roome Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Španělsko 3 2 0 1 8:4 6 2. Itálie 3 2 0 1 6:3 6 3. Polsko 3 2 0 1 4:7 6 4. Belgie 3 0 0 3 4:8 0