Ukrajinská dvacítka si i díky videu poprvé zahraje o titul z MS

dnes 20:07

Ukrajinští fotbalisté se poprvé probojovali do finále mistrovství světa hráčů do 20 let. V polské Gdyni zdolali 1:0 Itálii, které rozhodčí v nastaveném čase neuznal vyrovnávací gól kvůli útočnému faulu. O druhém finalistovi se rozhodne ve večerním utkání Korea - Ekvádor.

Ukrajinci při předchozích třech startech na světovém šampionátu dvacítek vypadli vždy v osmifinále, v sousedním Polsku si ale připíšou historický úspěch. V 65. minutě je poslal do vedení svým třetím gólem na turnaji Buleca. O čtvrt hodiny později zkomplikoval ukrajinskému týmu závěr zápasu Popov, který dostal za úder loktem ve vzdušeném souboji druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Italové početí výhodu využili v druhé minutě nastavení. Scamacca se trefil parádně z otočky, ale brazilský sudí Claus branku po konzultaci s videem zrušil, protože téměř dvoumetrový útočník před gólem udeřil loktem do obličeje Bondara. Italské dvacítce premiérový postup do finále unikl, ale může doufat v zopakování třetí příčky z roku 2017.¨ Ukrajina Ukrajina : Itálie Itálie 1:0 (0:0) Góly:

65. Buleca Góly:

Sestavy:

Lunin – Konoplja, Popov, Bondar (C), Beskorovajnyj, Kornijenko – Kaščuk, Čech (69. Chachljov), Dryšljuk, Buleca (83. Safronov) – Sikan (64. Suprjaha). Sestavy:

Plizzari – Gabbia, Del Prato, Ranieri – Bellanova, Frattesi (46. Alberico), Esposito (73. Capone), Luca Pellegrini, Tripaldelli (84. Olivieri) – Scamacca, Pinamonti (C). Náhradníci:

Kučeruk, Riznyk – Chachljov, Musolitin, Safronov, Snurnicyn, Suprjaha, Veremijenko, Ustymenko. Náhradníci:

Carnesecchi, L. Loria – Bettella, Buongiorno, Candela, Alberico, Capone, Colpani, Gori, Olivieri. Žluté karty:

1. Sikan, 54. Popov Žluté karty:

75. Ranieri Červené karty:

80. Popov Červené karty:

Rozhodčí: Raphael Claus – Danilo Simon, Bruno Pires (vš. BRA) Ekvádor Ekvádor : Jižní Korea Jižní Korea 0:0 (-:-) Sestavy:

Ramírez – Porozo, Palacios, Espinoza (C), Vallecilla – Cifuentes, Rezabala, Quintero – Campana, Alvarado, Plata. Sestavy:

Lee Gwang-yeon – Hwang Tae-hyeon, Lee Jae-ik, Lee Ji-sol, Kim Hyun-woo – Lee Kang-in, Go Jae-hyeon, Choi Jun, Jeong Ho-jin, Kim Se-yun – Oh Se-hun. Náhradníci:

Bellolio, Lara – Castillo, Loor, Mina, Alcívar, Arce, Estupiñán, Plaza, Segura. Náhradníci:

Choi Min-soo, Park Ji-min – Kim Ju-sung, Lee Kyu-hyuk, Lee Sang-jun, Kim Jung-min, Park Tae-jun, Cho Young-wook, Jeon Se-jin, Um Won-sang. Rozhodčí: Oliver – Bennett, Burt (ENG)