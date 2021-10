Jedenadvacítka se chystá na dvojzápas s Kosovem. Nezvyklé, říká kapitán

„Pro nás se nic nemění. Chceme vyhrát venku i doma. Je to velký nezvyk, ale chceme to zvládnout,“ dodal na středeční předzápasové konferenci sebevědomě Kaloč.

Kosovo U21 - Česko U21 čtvrtek 19.00 ONLINE

„Považuji to za náhodu. Dříve se na termínové listině museli dohodnout zástupci týmů, nyní to dělá počítač. Chceme oba zápasy zvládnout vítězně a věřím, že se nám to povede,“ souhlasil trenér Jan Suchopárek.



Proti úspěšnému záříjovému srazu udělal v nominaci pět změn. Z různých důvodů vypadli Vojtěch Patrák, Tomáš Zlatohlávek, Michal Hošek a Michal Beran, které nahradili Jan Žambůrek, David Jurásek, Jakub Selnar a Matěj Koubek. Z Bohemians ještě tým doplnil levák Vojtěch Novák místo zraněného Kryštofa Daňka.

„Někteří hráči kvůli zranění nejsou k dispozici, ale takový je fotbal. Myslím, že máme adekvátní náhradu. Právě třeba Honza Žambůrek by měl naše očekávání určitě splnit, ať už nastoupí na celý zápas nebo na jeho část,“ řekl kouč.



Jedenadvacítka navazuje na povedený vstup do kvalifikace na mistrovství Evropy 2023, ve kterém porazila 1:0 Slovinsko a 4:0 Albánii. Kosovo na úvod porazilo 2:0 Andorru, pak ale stejným výsledkem podlehlo Anglii.

„Zatím jsme je viděli jen na videu ze zápasu s Anglií. Mají rychlé krajní záložníky, šikovné jeden na jednoho. Nemyslím si, že je to tým, co by na nás vylezl v deseti lidech. Řekli jsme si jejich přednosti, ale také ukázali jejich slabiny, které, doufám, využijeme,“ míní Kaloč.



Pokud jde o to, co na soupeře bude platit, jmenoval jediné: efektivita.

„A taky bychom mohli být silnější ve standardních situacích. Jestli budou hrát z bloku, musíme hrát rychle, odvážně a hlavně efektivně,“ zdůraznil ostravský záložník, který jako jeden z nejstarších plní funkci kapitána.



„Doufám, že dobře,“ řekl. „Je nás tady několik kluků z ročníku 2000. Jsme tady nejstarší, trenér se s náma baví, že bychom měli na mladší kluky mluvit a dát to dohromady, což děláme všichni.“

„Na mě zbyly jen tiskové konference,“ zasmál se.

Na závěrečný turnaj v Gruzii a Rumunsku přímo postoupí vítězové skupin plus nejlepší tým na druhém místě. Ostatní druhé týmy se o účast poperou v baráži.