Sedmadvacetiletý kanonýr rozhodl zápas v 54. minutě, ale poté se s bolestivou grimasou posadil na trávník a musel střídat.
Zinédine Zidane si po úspěšné premiéře v roli reprezentačního trenéra posteskl, že Mbappého zranění nevypadá dobře. „Při střele si přetížil koleno. A není to povzbudivé ani co se týče jeho další účasti,“ řekl Zidane s tím, že koleno má Mbappé oteklé a nebudou nic riskovat.
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Italové se dál trápí. Úspěšnou premiéru slaví Zidane, zranil se ale Mbappé
Útočník Realu odcestoval za lékaři do Madridu. Podle médií bude s největší pravděpodobností v dalších zápasech chybět.
Během osmi dnů čekají francouzský tým další tři duely: v pondělí v Belgii, poté Zidaneho domácí premiéra v Paříži 2. října proti Itálii a o tři dny později opět souboj s Belgičany.
V pátek v Turecku při začátku dalšího ročníku Ligy národů si Mbappé 67. gólem vylepšil vlastní reprezentační rekord.