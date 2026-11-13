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Materazzimu smrt fotbalisty připomněla Zidana: Díky Bohu, že se mi nic nestalo

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  11:00
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Francouzský fotbalista Zinedine Zidane se ve finále mistrovství světa nechává vyprovokovat a trefuje hlavou Itala Marca Materazziho do hrudníku. | foto: Profimedia.cz

Bývalý italský obránce Marco Materazzi uvedl, že mu tragické úmrtí španělského fotbalisty Jesúse de Miguela po srážce se soupeřem připomnělo jeho slavný incident se Zinédinem Zidanem ve finále mistrovství světa 2006. V rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport řekl, že je vděčný, že po úderu hlavou od francouzského kapitána neutrpěl vážné zranění. „Po smrti Jesúse de Miguela děkuji Bohu, že se mi nic nestalo,“ uvedl nyní Materazzi.

Fotbalista Tenerife minulý týden zemřel poté, co se v utkání druhé španělské ligy srazil s brankářem FC Andorra Jesúsem Owonem.

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V jednom z nejkontroverznějších momentů historie MS udeřil před dvaceti lety hvězdný francouzský záložník Zidane Materazziho, jenž ho provokoval, hlavou do hrudi a byl vyloučen. Itálie následně získala titul po výhře v penaltovém rozstřelu.

Zidane, který je nyní reprezentačním trenérem Francie, ve čtvrtek prohrál se svými svěřenci v Lize národů v Itálii 1:3. Minulý měsíc řekl, že na svou neslavnou „hlavičku“ není pyšný, ale nelituje jí.

Materazzi v rozhovoru pro italský list uvedl, že se Zidanem střetl v roce 2010 na hotelovém parkovišti v Miláně v předvečer zápasu AC Milán a Realu Madrid. „Po pozdravu s Mourinhem jsem odcházel z hotelu, on v tu chvíli parkoval vzadu auto. Když mě uviděl, trochu zaváhal, ale já šel za ním a podal jsem mu ruku,“ vyprávěl obránce. „Jsem rád, že se tady potkáváme,“ řekl Materazzi. „Nic si z toho nedělej, je to minulost,“ odpověděl mu prý Francouz.

Usmíření? Spíše ne. „Bohužel to později popřel a řekl, že si myslel, že jsem fanoušek,“ popisoval Ital.

Materazzi odpovídal i na otázku, jak by se po inkriminovaném zápase zachoval, kdyby byl v kůži Zidana. „Udělal jsem chybu, ale byl jsem vyprovokován, omlouvám se,“ řekl by prý. „Zidane by byl vnímán jako velký gentleman a já jako ‚obvyklý idiot‘, ten, kdo ho k tomu svým způsobem podnítil. Incident by se tím jistě uzavřel.“

Materazzi v rozhovoru Zidana pochválil jako trenéra. „Prošel velkými týmy, zná hráče, rozumí šampionům, nechává je žít a vytváří v nich empatii: to je pro vítězství nezbytné.“

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