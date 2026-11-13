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V jednom z nejkontroverznějších momentů historie MS udeřil před dvaceti lety hvězdný francouzský záložník Zidane Materazziho, jenž ho provokoval, hlavou do hrudi a byl vyloučen. Itálie následně získala titul po výhře v penaltovém rozstřelu.
Zidane, který je nyní reprezentačním trenérem Francie, ve čtvrtek prohrál se svými svěřenci v Lize národů v Itálii 1:3. Minulý měsíc řekl, že na svou neslavnou „hlavičku“ není pyšný, ale nelituje jí.
Materazzi v rozhovoru pro italský list uvedl, že se Zidanem střetl v roce 2010 na hotelovém parkovišti v Miláně v předvečer zápasu AC Milán a Realu Madrid. „Po pozdravu s Mourinhem jsem odcházel z hotelu, on v tu chvíli parkoval vzadu auto. Když mě uviděl, trochu zaváhal, ale já šel za ním a podal jsem mu ruku,“ vyprávěl obránce. „Jsem rád, že se tady potkáváme,“ řekl Materazzi. „Nic si z toho nedělej, je to minulost,“ odpověděl mu prý Francouz.
La statue représentant le coup de tête de Zinédine Zidane 🇫🇷 sur Marco Materazzi 🇮🇹 en finale de la Coupe du monde 2006 sera bientôt installée au sein d'un nouveau musée des sports à Doha. https://t.co/pqn1Ln2w66 https://t.co/YFFt7txsuY— Footballogue (@Footballogue) June 6, 2022
Usmíření? Spíše ne. „Bohužel to později popřel a řekl, že si myslel, že jsem fanoušek,“ popisoval Ital.
Materazzi odpovídal i na otázku, jak by se po inkriminovaném zápase zachoval, kdyby byl v kůži Zidana. „Udělal jsem chybu, ale byl jsem vyprovokován, omlouvám se,“ řekl by prý. „Zidane by byl vnímán jako velký gentleman a já jako ‚obvyklý idiot‘, ten, kdo ho k tomu svým způsobem podnítil. Incident by se tím jistě uzavřel.“
Materazzi v rozhovoru Zidana pochválil jako trenéra. „Prošel velkými týmy, zná hráče, rozumí šampionům, nechává je žít a vytváří v nich empatii: to je pro vítězství nezbytné.“