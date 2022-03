Vydra si po návratu do tréninku vykloubil loket a asi přijde o baráž

Fotbalový reprezentant Matěj Vydra si při návratu do plného tréninku Burnley po operaci tříselné kýly vykloubil loket. Devětadvacetiletý útočník tak pravděpodobně nezasáhne do play off o postup na mistrovství světa, které pro český tým začne za dva týdny semifinálovým zápasem ve Švédsku.