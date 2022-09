Rád bych zase do Anglie. Když ne, dám šanci i české lize, říká Vydra

Třicetiletý útočník se zotavuje z vážného zranění kolene, které si přivodil 30. dubna ve Watfordu měsíc před koncem minulé sezony. V červnu mu v Anglii skončila smlouva. Nové angažmá nemá.

„Dokud nebudu v pořádku, tak přestup neřeším. Kdo by taky chtěl zraněného hráče, že jo,“ říká Vydra.

Dokdy chcete mít jasno?

V říjnu se vracím do Anglie na kontrolu, aby se zjistilo, jak se plastika vazu zahojila. V listopadu mám další kontrolu, která bude už pro kluby zásadní. Doufám, že mi doktor, který mě operoval, dá svolení k plnému tréninku. Do té doby nemám kam spěchat.

Nové dresy reprezentace Matěj Vydra byl jedním z reprezentantů, který se ve čtvrtek oblékl do nového modelu dresů národního mužstva, v nichž tým poprvé vyběhne koncem září v Lize národů proti Portugalsku a ve Švýcarsku. „Dres je lehký, materiál je dobrý. Líbí se mi ten velký znak na prsou. Upřímně, fotbalistům je jedno, co na sobě mají, hlavně aby v tom vyhráli,“ řekl Vydra.

Protože soutěže kvůli mistrovství světa končí v polovině listopadu?

Přesně tak. Chci začít hrát v lednu. Když budu fit dřív, tím líp.

Kde by to mohlo být?

Chtěl bych zpátky do Anglie, tam je to nejlepší.

Vzal byste i českou ligu?

Když to bude mít hlavu a patu, určitě bych tomu šanci dal. Nebudu se bránit žádné nabídce, přece jen moc si vybírat nemůžu.

Nabízí se Sparta, která vás chce dlouhodobě?

Když jsem byl zdravý, tak ze Sparty jsem nabídku dřív měl. To je pravda, to můžu potvrdit. Ale teď nic. Jestli soudíte podle toho, že jsem se tam byl podívat na zápase? Jsem zraněný, mám spoustu času, tak chodím po fotbalech. Byl jsem v Plzni, takže podle té logiky jdu vlastně do Plzně? A dokonce jsem se byl podívat i na Slavii. Můžete si vybrat, kam mě pošlete. Anebo napište, že všude budu hrát ještě dva roky. Ale vážně, jestli budu hrát doma, nebo v cizině, to se uvidí.

Nic konkrétního jste teď opravdu neměl?

Ne. Když se někdo ozve agentovi, zeptá se, jak jsem na tom. Když mu odpoví, že do ledna budu zraněný, tak popřejí brzké uzdravení a položí telefon. Ani se tomu nedivím. Kdo by podepsal zraněného hráče, u kterého se neví, co bude? Není důvod pospíchat.

Matěj Vydra narozen: 1. května 1992 kariéra: Vysočina Jihlava

Baník Ostrava (jaro 2010)

Udine (2010 až 2011) Bruggy (podzim 2011)

Udine (jaro 2012)

Watford (2012 až 2013)

West Bromwich (2013 až 2014)

Watford (2014 až 2015)

Reading (2015 až 2016)

Derby (2016 až 2018)

Burnley (2018 až 2022)

Co jste říkal, když se to stalo?

Co jsem mohl dělat, vzal jsem to. Stalo se to v blbou dobu, měsíc před koncem sezony. Měl jsem v hlavě nějaké plány, které mi vycházely až do té třinácté minuty ve Watfordu.

Vždyť ten zápas jste dohrál.

Jo, dohrál. Vzadu za kolenem mě něco pobolívalo, ale řekl jsem si, že s tím jde hrát. V poločase mě doktor vyšetřil, nezjistil nic neobvyklého. Tak jsem šel i do druhé půle. Po zápase se na mě podíval i domácí doktor a všechno se zdálo v pořádku.

Kdy jste přišel na to, že jste utrpěl vážné zranění kolene?

Druhý den po zápase jsme měli volno, v pondělí jsem přišel na trénink a řekl jsem, že se nic moc nezměnilo, že mě pořád zezadu pod kolenem něco trochu bolí, ale nic velkého. Do tréninku jsem už nešel, poslali mě na magnetickou rezonanci. Když jsem se pak vrátil domů, volal mi doktor, že má špatné zprávy, že mám přetržený zkřížený vaz a že půjdu na operaci. Za týden už jsem byl na sále.

Bylo to pro vás šok, když jste slyšel, co se stalo?

Před jedenácti lety v Bruggách jsem to samé zranění měl na pravé noze. Tenkrát mi koleno oteklo, teď nic. Myslel jsem si, že to bude dobrý, třeba jen natažené vazy, že to nebude tak vážné. Bohužel, no. Nějak jsem to strávil. Věděl jsem, že budu měsíce bez fotbalu. Ale zase jsem si říkal, že aspoň budu mít čas na rodinu, že budu doma v Česku. Přece jen, jsem dvanáct let v cizině a dovolená doma vždycky rychle utekla.