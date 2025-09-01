Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

„Je to pro nás nepříjemná situace. Matěj hraje v dobré formě a věřili jsme, že pomůže i národnímu týmu,“ uvedl Hašek, jehož svěřenci se v poledne sešli v Praze.
Vydra hrál v českém dresu naposled kvalifikaci o postup mistrovství světa 2022, tenkrát ještě patřil do kádru Burnley, účastníka anglické Premier League.
Ale od podzimu 2021 se už nominace nedočkal. Vážně si poranil koleno a rok nehrál. Mezitím po skončení smlouvy v Anglii přestoupil do Plzně, kde byl zpočátku spíš náhradníkem.
Tahounem a stabilním útočníkem byl až v minulé sezoně. Výbornou formu si udržel, stal se kapitánem. V úvodních sedmi kolech dal pět branek, což je společně se sparťanem Albionem Rrahmanim nejvíc ze všech.
„Pozvánku by dostal už minule a předminule, ale měl zdravotní problémy. Bylo lepší, aby se doléčil,“ řekl trenér Ivan Hašek.
V sobotu nastoupil do ligového zápasu v Liberci (1:1), podílel se na jediném plzeňském gólu, ale utkání kvůli svalovému zranění nedohrál, střídal dvanáct minut před koncem.
Znovu ho tedy reprezentační pozvánka míjí kvůli zdraví.
Dostává ji dvaadvacetiletý Karabec, který může v národním týmu debutovat. Dosud nastupoval za jedenadvacítku, v níž absolvoval tři mládežnická mistrovství Evropy. Kariéru rozjel ve Spartě, s níž vyhrál dva tituly a český pohár.
V minulé sezoně hostoval v německém Hamburku a současně působí v Lyonu, kde se před týdnem ve druhém kole francouzské ligy také gólově prosadil.
Při nedělním vítězství v derby s Marseille (1:0) pak rozjel akci, na jejímž konci byl slavící spoluhráč Pavel Šulc. Karabec naskočil v základu a střídal v nastavení.