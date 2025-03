Věřím, že se probojuji i do základu, říká Šín. Faery už nepovažuje za trpaslíka

„Bylo moc fajn, že mezi reprezentanty bylo po dlouhé době zapsané nějaké jméno z Baníku,“ komentoval svůj debut dvacetiletý Šín, odchovanec Polanky.

V nominaci byl už také na podzim, ale tehdy se do hry nedostal. Ostatně na svou šanci dál čeká ostravský záložník Jiří Boula, který byl rovněž součástí nynějšího výběru a v portugalském Faru proti Gibraltaru (4:0) zůstal mezi náhradníky.

Pryč jsou časy, kdy část národního týmu počátkem století tvořili současní či bývalí fotbalisté Baníku v čele s Milanem Barošem, Markem Jankulovským, Tomášem Galáskem, Reném Bolfem a Janem Laštůvkou.

Před Matějem Šínem za reprezentaci nastoupil z Baníku Adam Jánoš, což už je čtyři a půl roku. Tehdy národní tým podlehl v Olomouci Skotsku 1:2. Česko ale muselo poskládat náhradní mužstvo, protože to původní skončilo kvůli covidu v karanténě...

Plzeňský Jan Paluska (vlevo) stíhá Matěje Šína z ostravského Baníku.

Šín a Boula ve středu z portugalského Fara cestovali do Ostravy celý den. „V devět ráno jsme jeli na letiště, odkud jsme odlétali v jedenáct hodin portugalského času (je tam o hodinu méně než v Česku – pozn. red.). Po příletu do Prahy jsme na poslední chvíli stihli vlak do Ostravy,“ popsal Matěj Šín návrat domů, kam dorazili před desátou večer.

Věděl jste předem, že nastoupíte proti Faeřanům?

Pan trenér mi říkal, že ta možnost tam je, že by mě tam chtěl dát. Jisté to nebylo na sto procent, ale doufal jsem v to a spoléhal na to, že bude příznivý výsledek, aby mi trenér prostor dal. Že to vyšlo, jsem moc rád.

Takže jste ani neměl čas být nervózní?

Ne, na nějakou nervozitu vůbec prostor nebyl. (usmál se)

Jaké to bylo? Nejprve vás obešel jeden ze soupeřů. Musel jste sledovat i to, jak hosté vyrovnali, ale pak jste na polovině hřiště založil akci, načež Patrik Schick po centru Jaroslava Zeleného utkání rozhodl.

Ten start je takový můj prozatímní vrchol. Herně to asi nebylo úplně dobré, ale už mám start za národní mužstvo, z čehož mám obrovskou radost. A hlavní je, že jsme přece jen vyhráli, přestože to nebylo snadné.

Tomáš Souček a Matěj Šín slaví s Patrikem Schickem jeho druhý gól v utkání proti Faerským ostrovům.

A určitě je to pro vás i motivace do budoucna, že?

Je, abych pracoval dál, abych se v nominaci objevoval pravidelně a starty mi jenom přibývaly. A chtělo by to i nějakou gólovou tečku.

Konkurence je ale velká.

To je samozřejmé, to se očekává. Je znát i na trénincích, které jsou na velmi vysoké úrovni, ta kvalita tam je. Věřím však, že se postupem času dokážu probojovat i do základu.

Co vám trenér Ivan Hašek řekl po utkání?

Bavili jsme se, že start byl pro mě těžký i vzhledem k celkovému stavu, kdy hra nebyla úplně dobrá. Bylo to trochu náročnější.

Souhlasíte, že už ani Faerské ostrovy nejsou žádný trpaslík?

Je to tak.

Jaké jste měl ohlasy na svou premiéru?

Většinou pozitivní. Hned po zápase se mi ozvala přítelkyně, rodiče, celá rodina.

A co váš strýc Tomáš Návrat, který hrával první ligu za Bohemians Praha a Brno?

Jo, také se mi ozval. Měl z toho obrovskou radost, i když jsem ho předčil už i počtem startů v lize (Návrat jich má 71, Šín 73 – pozn. red.).

K utkání s Gibraltarem jste do Portugalska odletěl, ale v nominaci na utkání jste už nebyl. Jak vám to trenér Hašek zdůvodnil?

Trenér mi vysvětlil, že jsem už nastoupil, takže prostor potřebují dostat i další kluci, což jsem samozřejmě chápal. Dál jsem ale byl s týmem, trénoval s kluky a mohl jsem se podívat do nových míst. Měl jsem měl i nějaké individuální tréninky, abych byl v kondici.

V sobotu v lize hostíte Pardubice. Bude těžké vrátit se zpět do ligového rytmu?

Vůbec ne. S kluky z týmu jsme neustále v kontaktu. Bude to naprosto v pořádku. Máme jasnou vizi – teď porazit Pardubice a za týden si to rozdat se Spartou.

Povídá se, že po sezoně byste mohl z Baníku odejít. Tušíte něco?

Na takové úvahy je zatím brzo. Ale pokud jde o přestupový trh, nikdy nevíte, co bude za dvacet čtyři hodin. Upínám se jen k tomu, aby Baník skončil v lize co nejvýše.

Boj o druhé místo je reálný?

Ano, je. O co nejlepší umístění se porveme.