Baník v repre: Boulova nevšední cesta. A Šín? Pozvánku si vysnil už v nemocnici

Pokud ten příběh náhodou neznáte, tady je jeho malá rekapitulace: osmnáctiletému Šínovi, jednomu z největší talentů v ostravské akademii, lékaři diagnostikovali rakovinu varlat. Při chemoterapiích, na které pravidelně docházel, mu vypadaly vlasy, několik měsíců netrénoval ani nehrál.

Skutečně může člověk i v těžkých chvílích myslet na fotbal?

„Jiná cesta pro mě ani nevedla,“ říká teď dvacetiletý mládenec pevným hlasem. „Neměl jsem černé myšlenky. Díval jsem se jen dopředu a věřil jsem, že právě sem se jednou dostanu.“

Dostal se!

A z Baníku, který v posledních týdnech prožívá nejlepší období za poslední roky a o víkendu dokonce v ligové tabulce na třetí příčce vystřídal mistrovskou Spartu, navíc nedorazil sám.

„Když jsem se dozvěděl, že trenéři dodatečně pozvali i Jirku Boulu od nás z týmu, měl jsem fakt obrovskou radost,“ pravil drobný blonďák s jemným ostravským přízvukem.

Přiznejte se, jak dobře jste příběhy ostravského dua znali?

Jiří Boula, který na pondělní tiskovku reprezentace dorazil s Šínem, pochází z Prahy. S fotbalem začínal ve spořilovském ČAFC a postupně se vypracoval až do sparťanské akademie na Strahově. I jeho cesta je jiná. V devatenácti ze Sparty odešel studovat vysokou školu do anglického Derby, hrál univerzitní ligu a pak i sedmou nejvyšší soutěž za Mickleover.

Odtud je do reprezentace dost daleko.

„No, asi 1 600 kilometrů,“ rozesměje se Boula, kterému je dnes pětadvacet. „Ale vážně: když jsem odcházel, myšlenka na profesionální fotbal mě úplně neopouštěla. Je jasné, že když hrajete na ostrovech na poloprofesionální úrovni a do toho studujete, tak svět, ve kterém žiju nyní, je strašně vzdálený. Nad národním týmem jsem v tu chvíli samozřejmě neuvažoval. Ani to nešlo. Na druhou stranu jsem si říkal, proč by se i mně jednou nemohlo poštěstit?“

Po návratu z Anglie ho vzalo druholigové Táborsko, dálkově dokončil bakalářský program, obor sportovního management, a znovu nastartoval kariéru, o níž možná sám pochyboval.

Vždyť Boulu – na rozdíl od Šína – míjely reprezentační pozvánky i v mládežnických kategoriích. Zatímco spoluhráči jezdili pravidelně na turnaje a kvalifikační duely, on zůstával na Strahově. A když pak odcházel ze Sparty do Anglie, na rozdíl od většiny vrstevníků tam ani nebyl smluvně vázaný.

„Přitom v době, kdy jsem hrál za devatenáctku, jsem cítil, že do národního týmu mám blízko a že bych tam měl být. Možná jsem byl i zklamaný a určitě mě to zamrzelo. Ale o to silnější pocity zažívám právě teď,“ poví upřímně.

Ostravský Jiří Boula se raduje se spoluhráči z nedávného vítězství na Spartě, kde Baník uspěl po deseti letech.

Trenér Ivan Hašek na urostlého středního záložníka, kterého Baník přivedl z Táborska už před třemi lety, ukázal poté, co z původní nominace vypadli čtyři zranění včetně plzeňského Lukáše Kalvacha.

„V neděli večer mi volal asistent trenér Jaroslav Köstl, takže to celé bylo dost na poslední chvíli. V klubu mi skoro ani nestihli nic říct. Ale já i moje rodina jsme pochopitelně měli obrovskou radost,“ pravil.

Baník Ostrava má alespoň dva hráče v reprezentaci poprvé od září 2020, kdy provizorní kouč David Holoubek pozval v covidové krizi Romana Potočného, Adam Jánoše, Jana Jurošku a Daniela Holzera proti Skotsku.

Tohle je však úplně jiná situace.

„Skvělá vizitka pro celý náš klub,“ říká odchovanec Šín. „Dlouhodobě si držíme slušnou formu a já věřím, že na dalších srazech se budeme objevovat také.“

Oba byli u toho, když před týdnem Baník v Praze na Letné po deseti letech porazil Spartu (3:1).

„A je logické, že takhle sledovaný a velký zápas vás do národního týmu může popostrčit, protože výkony proti těžkým soupeřům rozhodují,“ cítí Boula.

Sám v aktuální sezoně zasáhl do všech devatenácti utkání Baníku v lize, v Evropě i domácím poháru, jeho mladší kolega Šín, levonohý tvůrce hry, jenž občas nosí i kapitánskou pásku, má o jeden start méně a slušnou bilanci čtyř gólů a dvou asistencí.

„Jestli jsem v životní formě? Tak bych to nenazýval. Věřím, že můj strop je mnohem výš a můžu se ještě zlepšovat. Tohle rozhodně není vrchol kariéry,“ naznačil své cíle.

Mimochodem, minulý týden byl Šín necelé tři dny v nominaci jedenadvacítky, kterou čeká baráž o mistrovství Evropy proti Belgii. V pátek ale povýšil do áčka, které čekají duely proti Albánii a Gruzii v Lize národů.

„Těsně před oznámením mi volal trenér Hašek, a tak jsem byl nadšený,“ vybavil si. „Ale jedna věc mě pak stejně celý večer tížila: téhle chvíle se bohužel těsně nedožili babi s dědou, moji fotbaloví fanatici. Kariéru prožívali se mnou, podporovali mě. I proto je to všechno pro mě osobně tak emotivní.“