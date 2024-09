Zraněný Ryneš opustil reprezentaci, trenér Hašek náhradníka nepovolal

Trenér Ivan Hašek se nakonec rozhodl nepovolat žádného náhradníka, i když o tom původně uvažoval.

Ryneš prožil smutnou premiéru za reprezentační A-tým. Třiadvacetiletý nováček ze Sparty naskočil v Tbilisi rovnou do základní sestavy, ale po 20 minutách po jednom ze soubojů bolestivě upadl na záda a po chvíli musel střídat. Nedělní vyšetření po návratu do Čech vážnější zranění neukázalo, léčba si vyžádá několik dnů. Ryneš by tak neměl Spartě chybět.

Hašek po zápase v Gruzii, kde jeho svěřenci prohráli vysoko 1:4, uvedl, že asi za Ryneše povolá náhradníka. Nakonec se ale vzhledem k tomu, že jeho svěřenci nastoupí proti Ukrajině už v úterý, nikoho dalšího nenominoval. Na levém halfbeku tak zřejmě Ryneše nahradí spoluhráč ze Sparty Jaroslav Zelený, který jej vystřídal už v Tbilisi.

Zápas s Ukrajinou bude mít v úterý výkop ve 20:45 a odehraje se v pražském Edenu.