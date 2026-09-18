Tichý zabiják Radosta. Odboural tunelové vidění, přidal čísla a okouzlil Deniu

Pětadvacetiletý krajní záložník se překvapivě objevil na seznamu španělského trenéra Santiho Denii pro zápasy Ligy národů. Ovšem ne nezaslouženě. Teplický ofenzivní rozkvět pomohl i jemu, najednou má to, co mu ještě na top úroveň scházelo: čísla. Osm zápasů, dva góly, tři asistence.
A věrný svému příjmení pro klubový web hlásil: „Všichni mi gratulovali, měli radost. I já mám obrovskou radost, hrozně se těším.“ Když v 17 letech, 9 měsících a 26 dnech debutoval v dresu fotbalových sklářů v nejvyšší soutěži, vypadalo to, že jeho kariéra raketově vystřelí. Nevystřelila.
Zpátky se prokousával přes teplické béčko a hostování v druholigovém Varnsdorfu. Trpělivě, bez pachuti. Těžký covid ho nezastavil, jen přibrzdil. „Bylo skvělé rozhodnutí jít do druhé ligy,“ pochvaluje si zpětně. „Hráč tam necítí takový tlak jako v první lize, může si spoustu věcí vyzkoušet, obouchá se.“
Ve varnsdorfské Kotlině ho zoceloval i Miroslav Holeňák, nyní asistent v Liberci. „Neseděl v rohu, ale ani nebyl takový, že by v kabině nezavřel pusu. Kluci ho brali. Byl to takový tichý zabiják, hovořily za něj činy a výkony,“ líčí trenér.
A Radyho, jak se mu říká, charakterizuje jako inteligentního člověka i hráče. „Fotbalové myšlení má výborné, kopací techniku taky, je poctivý a rychlý, není líný na krok, umí dát gól. A je vyvážený, zvládá bránit i útočit. Když se podíváte na jeho figuru, není soubojový typ jako Tomáš Řepka, ale je chytrý – píchne si míč a utíká.“
Chytrý – a přemýšlivý. Neustále řeší, jak svou hru vylepšit. Co udělat jinak, kde ubrat, kde přidat. „Pracuji na sobě mimo hřiště, na fyzičce a především na hlavě. Je neuvěřitelné zadostiučinění, že reprezentace přišla. Ohromně si toho vážím, potvrzuje to mou cestu,“ září nadšený pejskař.
Na co se zaměřil?
„Abych byl odolnější a věřil svým schopnostem, kterých si jsem vědom.“
„Abych byl soustředěný na každou vteřinu hry, ať se na hřišti jen tak nepotácím.“
„Abych se dostal z tunelového vidění a všechny situace na hřišti monitoroval. Pracuji na rozhledu, chci mít perspektivu, vnímat hru v klidu.“
„Aby mi tlak v utkání nevstupoval do hlavy. Je to obsáhlý balíček věcí.“
V tom mu pomáhá i realizační tým sklářů v čele se Zdenkem Frťalou, který dokáže z hráčů vyždímat to nejlepší. „Dlouhodobě jsme pracovali na některých věcech, ať je to píle, využití rychlosti či disciplína na hřišti. Získával jsem další schopnosti, které jsem mohl zařadit do repertoáru. Z velké části je to i jejich úspěch.“
Jeho kariéra směřuje ještě výš, cítí Holeňák
A také letošní proměna Teplic na ofenzivní štiku Radostovi prospěla. Na své pozici se posunul blíž brance soupeře a jde mu to k duhu. „Když má hráč více ofenzivních výpadů a přidá čísla, je více na očích,“ míní. „Pokud někdo vidí jen sestřih, zapůsobí to více, než když jsem ve starším systému hrál halfbeka a měl defenzivní úkoly. Teď je můj výkon více vidět.“
Všiml si toho i Denia. „Radosta má dobrý profil, je skvělý jeden na jednoho, pomáhá obraně a myslím, že zapadne dobře,“ vysvětlil svou volbu španělský trenér.
Podle Holeňáka směřuje Radostova kariéra výš. „Podle mě to je nedoceněný hráč. V mých očích měl být dávno ve Spartě nebo Slavii, má na to. Herně na to měl už dřív, teď ho vystřelily statistiky. K Teplicím mám velkou úctu, ale už je přerostl,“ tvrdí bývalý reprezentant o současném.
Přímo ze Stínadel se do české áčkové reprezentace nikdo nepodíval přes dekádu, naposledy šlo o brankáře Tomáše Grigara v roce 2012. Radostova nominace způsobila poprask. „Nezpychni!“ plácali ho po ramenou spoluhráči.
Marketingový ředitel Martin Kovařík zase hlásil: „Půjdu se na tebe podívat do Wembley (na zápas s Anglií), mám lístky!“ Zástupu gratulantů Radosta se skromností sobě vlastní hned vzkázal: „To je vaše zásluha.“
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Nominaci mu prý předpověděl útočník Matěj Pulkrab v jeho podcastu. „Děkuji mu, že to takto manifestoval. Trenér asi sledoval všechny zápasy, jsem rád, že se do nominace nedostávají jen hráči z ligové top trojky nebo pětky, ale že šance je i z menšího klubu. Myslím si, že je to odrazový můstek pro další hráče.“
Kam se díky tomu odrazí Radosta?