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Tichý zabiják Radosta. Odboural tunelové vidění, přidal čísla a okouzlil Deniu

Petr Bílek
  17:06
Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.

Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Tepličtí fotbalisté Lukáš Mareček (vlevo) a Matěj Radosta se radují z gólu...
Dlouhý míč propadává k Matěji Radostovi (vpravo), který ho vzápětí poslal do...
Nový reprezentant Matěj Radosta. Srovnání klíčových přihrávek na 90 minut s...
Teplický útočník John Auta běží rychle rozehrát po gólu Matěje Radosty.
15 fotografií
Tichý zabiják, rychlonožka, hráč pro velkoklub. Když se blonďák s nakažlivým úsměvem Matěj Radosta dozvěděl radostnou novinu, že je poprvé v nominaci české fotbalové reprezentace, teplickým spoluhráčům se po pátečním tréninku ještě na hřišti vysmál: „Nedělejte si ze mě srandu!“ Nedělali.

Pětadvacetiletý krajní záložník se překvapivě objevil na seznamu španělského trenéra Santiho Denii pro zápasy Ligy národů. Ovšem ne nezaslouženě. Teplický ofenzivní rozkvět pomohl i jemu, najednou má to, co mu ještě na top úroveň scházelo: čísla. Osm zápasů, dva góly, tři asistence.

A věrný svému příjmení pro klubový web hlásil: „Všichni mi gratulovali, měli radost. I já mám obrovskou radost, hrozně se těším.“ Když v 17 letech, 9 měsících a 26 dnech debutoval v dresu fotbalových sklářů v nejvyšší soutěži, vypadalo to, že jeho kariéra raketově vystřelí. Nevystřelila.

Zpátky se prokousával přes teplické béčko a hostování v druholigovém Varnsdorfu. Trpělivě, bez pachuti. Těžký covid ho nezastavil, jen přibrzdil. „Bylo skvělé rozhodnutí jít do druhé ligy,“ pochvaluje si zpětně. „Hráč tam necítí takový tlak jako v první lize, může si spoustu věcí vyzkoušet, obouchá se.“

Ve varnsdorfské Kotlině ho zoceloval i Miroslav Holeňák, nyní asistent v Liberci. „Neseděl v rohu, ale ani nebyl takový, že by v kabině nezavřel pusu. Kluci ho brali. Byl to takový tichý zabiják, hovořily za něj činy a výkony,“ líčí trenér.

A Radyho, jak se mu říká, charakterizuje jako inteligentního člověka i hráče. „Fotbalové myšlení má výborné, kopací techniku taky, je poctivý a rychlý, není líný na krok, umí dát gól. A je vyvážený, zvládá bránit i útočit. Když se podíváte na jeho figuru, není soubojový typ jako Tomáš Řepka, ale je chytrý – píchne si míč a utíká.“

Chytrý – a přemýšlivý. Neustále řeší, jak svou hru vylepšit. Co udělat jinak, kde ubrat, kde přidat. „Pracuji na sobě mimo hřiště, na fyzičce a především na hlavě. Je neuvěřitelné zadostiučinění, že reprezentace přišla. Ohromně si toho vážím, potvrzuje to mou cestu,“ září nadšený pejskař.

Nový reprezentant Matěj Radosta. Srovnání klíčových přihrávek na 90 minut s ligovou konkurencí.

Na co se zaměřil?

„Abych byl odolnější a věřil svým schopnostem, kterých si jsem vědom.“

„Abych byl soustředěný na každou vteřinu hry, ať se na hřišti jen tak nepotácím.“

„Abych se dostal z tunelového vidění a všechny situace na hřišti monitoroval. Pracuji na rozhledu, chci mít perspektivu, vnímat hru v klidu.“

„Aby mi tlak v utkání nevstupoval do hlavy. Je to obsáhlý balíček věcí.“

V tom mu pomáhá i realizační tým sklářů v čele se Zdenkem Frťalou, který dokáže z hráčů vyždímat to nejlepší. „Dlouhodobě jsme pracovali na některých věcech, ať je to píle, využití rychlosti či disciplína na hřišti. Získával jsem další schopnosti, které jsem mohl zařadit do repertoáru. Z velké části je to i jejich úspěch.“

Jeho kariéra směřuje ještě výš, cítí Holeňák

A také letošní proměna Teplic na ofenzivní štiku Radostovi prospěla. Na své pozici se posunul blíž brance soupeře a jde mu to k duhu. „Když má hráč více ofenzivních výpadů a přidá čísla, je více na očích,“ míní. „Pokud někdo vidí jen sestřih, zapůsobí to více, než když jsem ve starším systému hrál halfbeka a měl defenzivní úkoly. Teď je můj výkon více vidět.“

Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.
Tepličtí fotbalisté Lukáš Mareček (vlevo) a Matěj Radosta se radují z gólu proti Spartě.
Dlouhý míč propadává k Matěji Radostovi (vpravo), který ho vzápětí poslal do brány Plzně.
Nový reprezentant Matěj Radosta. Srovnání klíčových přihrávek na 90 minut s ligovou konkurencí.
15 fotografií

Všiml si toho i Denia. „Radosta má dobrý profil, je skvělý jeden na jednoho, pomáhá obraně a myslím, že zapadne dobře,“ vysvětlil svou volbu španělský trenér.

Podle Holeňáka směřuje Radostova kariéra výš. „Podle mě to je nedoceněný hráč. V mých očích měl být dávno ve Spartě nebo Slavii, má na to. Herně na to měl už dřív, teď ho vystřelily statistiky. K Teplicím mám velkou úctu, ale už je přerostl,“ tvrdí bývalý reprezentant o současném.

Přímo ze Stínadel se do české áčkové reprezentace nikdo nepodíval přes dekádu, naposledy šlo o brankáře Tomáše Grigara v roce 2012. Radostova nominace způsobila poprask. „Nezpychni!“ plácali ho po ramenou spoluhráči.

Marketingový ředitel Martin Kovařík zase hlásil: „Půjdu se na tebe podívat do Wembley (na zápas s Anglií), mám lístky!“ Zástupu gratulantů Radosta se skromností sobě vlastní hned vzkázal: „To je vaše zásluha.“

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Nominaci mu prý předpověděl útočník Matěj Pulkrab v jeho podcastu. „Děkuji mu, že to takto manifestoval. Trenér asi sledoval všechny zápasy, jsem rád, že se do nominace nedostávají jen hráči z ligové top trojky nebo pětky, ale že šance je i z menšího klubu. Myslím si, že je to odrazový můstek pro další hráče.“

Kam se díky tomu odrazí Radosta?

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