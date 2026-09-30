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Z Teplic mezi hvězdy? Sen každého kluka, líčil Radosta po Anglii. Jeho příběh baví

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  6:53
Matěj Radosta v zápase s Anglií.

Matěj Radosta v zápase s Anglií. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Robin Hranáč se snaží o přesnou rozehrávku.
Adam Hložek střílí přes obránce Anglie Guéhiho.
Trenér Česka Santi Denia rozdává pokyny během zápasu s Anglií.
Český záložník Červ ve vzdušném souboji během zápasu s Anglií.
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Klidně ho můžete vnímat jako jednoho z poslů nových začátků. Neokoukaná tvář, přitom dravý a odvážný fotbalista. Pořád je to nezvyk dívat se na Matěje Radostu v jiném než žlutém teplickém dresu. Ale měli jste snad v sobotu při duelu Ligy národů s Chorvatskem (1:2) nebo v úterý proti Anglii (0:2) dojem, že do reprezentace nepatří?

„Když jsem se před zápasem dozvěděl, že půjdu na hřiště, snažil se hlavně maximálně koncentrovat,“ povídal Radosta po Anglii. „Ale taky jsem si říkal: Matěji, užij si to!“

Pro pětadvacetiletého záložníka to byl první start v základní sestavě. A rovnou proti Angličanům, kteří měli tým napěchovaný kvalitou (nejen) z Premier League.

„Zápas, o kterém sní každý kluk, když s fotbalem začíná,“ rozplýval se.

Zvlášť, když nemá zkušenosti z pražských S a neví, jaké to je nastoupit v evropských pohárech. Je až k nevíře, že tohle je pro Radostu první opravdu špičková konfrontace. Až do devatenáctky reprezentoval pravidelně, od té doby byly jeho vrcholem ligové zápasy proti Slavii nebo Spartě.

„Že jsem mohl nastoupit s Anglií, pro mě byla velká čest. A přestože výsledek nebyl úplně pozitivní, jsem přesvědčený, že předvedená hra nebyla zas tak špatná.“

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Má recht!

Hlavně začátek se českým fotbalistům proti megafavoritovi povedl. Aktivitou a drzostí, což je i Radostova zásluha, se povedlo hvězdy z Ostrovů párkrát přelstít. Teplický odchovanec se nebál vyrážet kupředu, dokud Češi hráli v jedenácti, zaměstnával obránce častými náběhy a také si měnil místo s druhým křídelníkem Karabcem.

Odpracováno měl po sedmapadesáti minutách, kdy přepustil místo Ambrosovi.

„Myslím, že z naší hry máme všichni dobrý pocit. Jsou tam vidět věci, které trénujeme a chceme, aby se na hřiště propsaly,“ odpovídal Radosta na otázku, jaká je reprezentace pod novým koučem Santim Deniou.

Coby nováček samozřejmě nemá srovnání.

„Ale odvážná výstavba od gólmana tady třeba dřív chyběla. Tím, že se o ni pokoušíme i v takto těžkých zápasech, se můžeme hodně posunout. A celý výkon pak vypadá mnohem líp.“

Je to pozoruhodný příběh.

Ještě před čtyřmi lety hostoval Radosta z Teplic ve Varnsdorfu a přemýšlel, jestli je top fotbal vůbec pro něj. Na fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě chvíli studoval filozofii, historii a sociologii. Teď se během čtyř dnů potkal na hřišti s Modričem, Gvardiolem, Kanem nebo Sakou.

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To všechno se jistě objeví i v jeho soukromém deníčku, do kterého si každý den zapisuje myšlenky a vlastní pocity.

Na reprezentačním srazu je od prvního dne.

Na rozdíl od řady dalších nováčků nechyběl hned v prvním výběru španělského kouče, který ho už několikrát chválil: „Hodí se nám typologicky, do týmu dobře zapadne. Umí jeden na jednoho a dokáže pomáhat i dozadu.“

Což přesně ukázal při svých prvních startech.

Proti Chorvatsku vletěl do zápasu ze střídačky, první šanci zazdil a za chvíli už se v euforii klouzal po kolenou a posílal polibky do hlediště. Zdálo se, že při premiéře srovnal zápas na 2:2, jenže radost mu sebrali videorozhodčí, kteří na začátku akce odhalili ofsajd spoluhráče Hložka.

Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán kvůli ofsajdu.

Záložník Matěj Radosta se raduje z gólu, kterému však předcházel ofsajd.

Proti Anglii se do žádného zakončení nedostal, měl jednu klíčovou přihrávku a během necelé hodiny na hřišti celkem dvacet doteků.

„Pocity jsou smíšené,“ připustil. „Ale na druhou stranu nikdo z nás určitě nevěší hlavu. Všichni cítili, že pro Angličany to nebyl úplně jednoduchý zápas. Po vyloučení jsme se semkli a dlouho jsme soupeře do ničeho nepustili, tím spíš je velká škoda, že jsme inkasovali tak rychle na začátku druhého poločasu.“

Po nedorozumění Červa s Krejčím se po centru Alexandera-Arnolda prosadil Gordon a Angličané už zbytek zápasu odkontrolovali. Druhý gól pak ještě přidal kapitán Kane.

„Kdybychom je trochu déle trápili, třeba by znervózněli a trochu víc by hru také otevřeli, ale určitě nikdo z nás není vyloženě smutný. Bylo tam spoustu pozitiv, která si můžeme vzít.“

A využít je třeba už v sobotu v Oviedu, kde Češi nastoupí proti mistrům světa ze Španělska. Bude u toho znovu i Radosta?

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