Mikulenka po třígólové galashow: Snad se olomoucký trenér Janotka díval!

Petr Bílek
  20:46
Vítej, čistý hattricku! Dokonalejší být v případě fotbalisty Matěje Mikulenky nemohl. Tři góly v úterním zápase reprezentační jednadvacítky vstřelil za sebou v jednom poločase, navíc je rozložil mezi pravačku, levačku a hlavu. Jeho show vyšperkovanou luxusní patičkou odnesl Gibraltar, který Češi v evropské kvalifikaci složili 5:0. „Ještě jsem trefil tyč, míč mi blbě skočil. Čtyři góly dám příště,“ povídal v dobrém rozmaru útočník olomoucké Sigmy, za kterou letos v lize skóroval jedinkrát.
Česko 21 - Gibraltar 21, kvalifikace o postup na ME. Matěj Mikulenka slaví...

Česko 21 - Gibraltar 21, kvalifikace o postup na ME. Matěj Mikulenka slaví jeden ze svých gólů.. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Matěj Mikulenka slaví v kvalifikaci o Euro hráčů do 21 let.
Choreo českých fanoušků při zápasu s Gibraltarem.
Trenér české jedenadvacítky Michal Bílek.
Albert Labík si zpracovává míč v kvalifikačním zápase s Gibraltarem.
12 fotografií

Poslední branku jste dal v říjnu, jak vás to nakopne?
Teď jsem se chytil gólově, doufám, že se olomoucký trenér Janotka díval. (úsměv) Po dlouhé době jsem dostal větší porci minut a jsem za to rád. Uvidíme, co to přinese.

Pohodu i do klubu?
Doufejme, že si ji do Olomouce přenesu a navážu na to. Nemusím hattrickem, stačí dvěma góly.

Co vy a hattricky?
Tenhle je můj premiérový v profesionální kariéře. V mládeži jsem jich pár dal, ale tento voní lépe.

Navíc byl čistý, to je ještě vzácnější.
Ani bych si nevšiml. Nevzpomínám si, že bych někdy dal v jednom zápase góly levou a pravou nohou i hlavou. O to víc si ho cením.

Mikulenka slavil hattrick, jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar

Jen co jste jako náhradník vyběhl do druhé půle, blýskl jste se parádní patičkou. Jak vás napadla?
První gól byl pěkný, po povedené kombinaci. Míč mi šel trochu za patou, tak jsem to vyzkoušel a vyšlo to, zavěsil jsem. Při druhém gólu jsem jen doklepl míč u tyčky, třetí padl po krásném centru a já uklízel hlavičkou.

Na penaltu jste nechtěl? Eduardo branku dloubáčkem překopl a trenér Bílek se zlobil.
Chtěl jsem si ji vzít, ale domluvili jsme se normálně, nehádali jsme se. Yannick to nedal, zahrál ji laxně, byl jsem trošku naštvaný, jak ji kopl. Příště mu ji nedáme. (smích) Ne, dělám si srandu.

Choreo českých fanoušků při zápasu s Gibraltarem.

Za jednadvacítku jste skóroval poprvé, pomůže vám to do dalších srazů?
Doufám, že jo. Nebylo to jen o mně, ale o celém týmu. Teď se třeba nedařilo Yannickovi, příště se nemusí dařit mně. Dobře jsme se doplnili se Šilerem, jsem rád. Když to nejde jednomu, druhý to vezme na sebe.

Berete to jako zadostiučinění za letošní sezonu? Moc nehrajete, navíc jste byl zraněný.
Dlouho jsem laboroval kvůli zadnímu stehennímu svalu, teď jsem se dal po dlouhé době do kupy. Jsem dobře nastavený, chtěl jsem se odvděčit trenérovi Bílkovi za minutáž. Jsem rád, že jsem příležitost využil. Chceme ještě zabojovat o první místo s Portugalskem, díváme se před sebe, ne pod sebe. Když vyhrajeme všechny tři zápasy, mohlo by to vyjít.

Zůstal jste jako poslední v dresu, nechtěl jste v něm odejít?
Rád bych! Zkoušel jsem je ukecat, ale musím ho vrátit. (smích)

