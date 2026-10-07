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Vitík: Nemůžeme říkat, že je všechno super. Ale mentalita, atmosféra i tvář jsou lepší

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Jude Bellingham stíhaný českým obráncem Martinem Vitíkem (vlevo) v zápase Ligy...

Jude Bellingham stíhaný českým obráncem Martinem Vitíkem (vlevo) v zápase Ligy národů. | foto: Reuters

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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Díky národnímu mužstvu fotbalista Martin Vitík zase ví, jaké to je hrát zápas. Nejdřív tři minuty o víkendu ve Španělsku, v úterý v Anglii dokonce celé utkání. „Jestli se ptáte na to, že to pro mě muselo být těžké, tak upřímně nebylo vůbec. Moc jsem se na to těšil,“ prohlásil. Těžké to však bylo pro všechny, ve Wembley si Češi ani nekopli a prohráli 0:3, což je pro ně ještě milosrdný výsledek.

V Boloni v nové sezoně Vitík v pěti kolech italské ligy neodehrál zatím ani minutu. A neměl by nic odehráno ani nyní, pokud by se z původní nominace neomluvili slávisté Zima s Vlčkem.

Navíc pro souboj v Londýně vypadli zraněný Chaloupek s potrestaným Krejčím, kteří před dodatečně nominovaným Vitíkem dostávali přednost.

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„Do poslední chvíle jsem doufal, že budu hrát a že tu šanci dostanu. Jsem rád, že mi ji trenér dal,“ líčil třiadvacetiletý stoper.

Ve stoperské dvojici nastoupil s Robinem Hranáčem. „Žádný problém, známe se z jedenadvacítky.“

A také ho nenapadlo, že by měl mít z bronzového týmu z letního mistrovství světa obavy, přestože mu chybí herní praxe. „Cítil jsem se dobře, protože si věřím. Soustředil jsem se na to, co můžu ovlivnit, znám svoje kvality,“ prohlásil.

Radost anglický fotbalistů po brance v zápase proti českému týmu v Lize národů.

Nevadilo mu, že se sestavu stejně jako spoluhráči s výjimkou brankáře Horníčka dozvěděl dvě hodiny před výkopem. „Jsem na to zvyklý z Boloni, tam to taky víme v kabině z papíru. Je to fajn pro tým, všichni jsou do poslední chvíle napjatí a musejí být připravení, že půjdou na hřiště.“

V samotném zápase Vitík a spol. odolávali do sedmadvacáté minuty, než si kapitán Coufal dal vlastní branku. Přitom to nebyla situace, která by byla pro obránce složitá.

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„Ono se to nezdá, ale tyhle situace jsou strašně rychlé, zvlášť s Anglií. Na vyhodnocení máte setinku. Bohužel se tohle stává,“ zastal se Vitík kolegy.

Nesouhlasil s tím, že by první gól souboj zásadně změnil. „Nemyslím si, že by nás to nějak srazilo a zápas ovlivnilo,“ zdůraznil.

Každopádně vzápětí měli Angličané velkou šanci, pak Kane dal do poločasu na dva nula a krátce po pauze se trefil znovu. „Tu kvalitu ukazuje i proti lepším obráncům. Neviděl jsem tak komplexního hráče. On si akci rozehraje a pak si ji ještě zakončí.“

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A národní mužstvo především díky Kaneovi, po jehož centru si dal Coufal vlastní gól, prohrálo během jedenácti dnů počtvrté ze čtyř zápasů.

„Nejsme spokojení, nemůžeme říkat, že je všechno super. Jsou tam věci, které musíme zlepšit. Máme respekt k soupeřům, se kterými jsme hráli, ale chceme taky vyhrávat,“ řekl Vitík. „Nelíbí se nám, že jsme všechno prohráli.“

Byla to jedna z mála kritických vět, které jste od reprezentantů během zářijově-říjnového srazu slyšeli. Jinak spíš mluvili pozitivně.

„Přišel nový trenér a udělal se základ, na kterém bychom měli stavět. Atmosféra, mentalita i tvář jsou lepší,“ zmínil Vitík.

„Umíme dobře překonat první třetinu hřiště, chceme hrát fotbal, pojetí hry se změnilo. Další kroky budou následovat, potřebujeme se zlepšit v poslední třetině hřiště. Nebýt tak zbrklí, podržet míč, vytvořit si šance. Je na čem pracovat.“

Další možnost budou mít čeští fotbalisté v listopadu, ve zbývajících dvou zápasech Ligy národů proti Španělsku a v Chorvatsku.

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