12:00

Nejdřív vypadli útočník Schick a záložník Souček, fotbalová šlechta v české zemi. Byla to rána, ale dala se nakonec přečkat. Pak muselo do karantény celé reprezentační áčko, včetně náhradníků a trenérů. To už bylo totální K.O. A přesto se národní tým znovu pustí do boje v Lize národů.