Proč právě teď Fotbalová asociace ohlašuje nábor rozhodčích? Není to zvláštní?

Naopak, my přece potřebujeme kvalitní rozhodčí. Ačkoli si to málokdo uvědomuje, rozhodčí jsou nezbytnou součástí fotbalu.

Kazí jeho pověst.

To zásadně nesouhlasím. Pověst rozhodčích kazí mediální obraz.