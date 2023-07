Pro Brazilku Martu bude šesté mistrovství světa posledním

„Ano, bude to moje poslední mistrovství. Musíte pochopit, že přichází čas, kdy budou prioritou jiné věci,“ řekla Marta brazilským novinářům během přípravy. „To, že mám šanci jet už na šesté MS, je pro mne něco nepředstavitelného,“ dodala nejlepší střelkyně brazilské reprezentace se 115 brankami.

Na světovém šampionátu Marta debutovala v roce 2003, jejím i brazilským nejlepším výsledkem je stříbro o čtyři roky později. Rekordmankou v počtu účastí je její krajanka Formiga, jež startovala na sedmi světových šampionátech. Mezi muži je v čele osm hráčů s pěti účastmi včetně Argentince Lionela Messiho či Portugalce Cristiana Ronalda.

Argentinec Lionel Messi a Brazilka Marta s trofejemi pro nejlepšího fotbalistu a nejlepší fotbalistku roku 2010.

Marta se do reprezentace vrátila v únoru po jedenáctiměsíční pauze zaviněné operací kolena. Do nedělního přípravného duelu s Chile zasáhla jako střídající hráčka. Brazilky v základní skupině narazí na Francii, Jamajku a Panamu, do osmifinále projdou dva nejlepší týmy. Šampionát začne 20. července.