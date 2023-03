Maročané nahradili Ukrajinu. S Ibery chtějí hostit fotbalové MS 2030

Maroko se bude společně se Španělskem a Portugalskem ucházet o pořadatelství fotbalového mistrovství světa v roce 2030. Obě země z Pyrenejského poloostrova původně plánovaly kandidaturu s Ukrajinou, ta ale nyní vzhledem k nejistotě kvůli pokračující ruské invazi ustoupila do pozadí a do hry vstoupili Maročané. Oznámili to zástupci africké země na kongresu FIFA v Kigali.