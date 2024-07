Jak se tenistka stala mistryní světa ve fotbale. Neznámý příběh holky z Rokycan

„Říkali jsme ji Máry. Skvělá holka i fotbalistka,“ vzpomíná bývalá hráčka Slavie Olina Pelikánová, která s Ševčíkovu hrála v roce 1967 a 1968. „Dobře jsme si spolu rozuměly i na hřišti, hrála jsem levého beka a ona levé křídlo. Ta měla ránu, to byste koukala.“

Marie Ševčíková je nejsilnější pojítko mezi českým a dánským ženským fotbalem. Právě tyto dva týmy se v úterý střetnou ve městě Vejle v posledním zápase evropské kvalifikace.

Dánsko – Česko Od 19:00, přímý přenos na ČT Sport Poslední zápas evropské kvalifikace. Pokud budou Češky v Dánsku bodovat, zůstanou na třetím místě ve skupině a zajistí si schůdnějšího soupeře do podzimní baráže. Dánky už mají postup na Euro jistý.

Hnědooká Máry vyrůstala ve vísce Lobzy u Ošelína, v malém statku nad kapličkou, kde dnes stojí jen vzrostlé smrky. Její rodiče se do Sudet přestěhovali krátce po válce za lepším životem. Petr Ševčík pocházel z vesničky Sobíšky poblíž Přerova, jeho žena Marie z Podkarpatské Rusi. V Lobzích si splnili svůj sen o vlastním hospodářství.

Nejdřív se jim narodil syn Petr, o dva roky později, v listopadu 1947, dcerka Marie. Když jí byly dva roky, rodina o svůj majetek přišla, statek i pole dostal Československý stát. A Ševčíkovi se přestěhovali do Rokycan.

Tatínek začal pracovat v Závodech V. I. Lenina (dnes Škoda Plzeň), školačka Marie, odmalička pohybově talentovaná, pinkala tenis. A šlo jí to náramně! „Pěkného úspěchu dosáhla členka Kovo Rokycany dorostenka Ševčíková, která se na celostátním turnaji v Chrudimi kvalifikovala na juniorské mistrovství ČSSR do Pardubic, kde se po pěkném výkonu probojovala mezi 20 nejlepších dorostenek,“ psal tehdejší tisk.

V roce 1966 Marie odešla do Prahy. Pracovala ve výrobě leteckých motorů Motorlet, tenisu se věnovala na Štvanici. Ale brzy ji zlákal fotbal. Proč právě fotbal? V 60. letech?

Časopis Mladý svět, na tehdejší dobu progresivní médium, uspořádal v říjnu 1966 turnaj v ženském fotbale O srdce Mladého světa. Trenér Vilém Marzin, bývalý brankář, sestavil krátce před turnajem ženský tým Slavie Praha. Zlanařil do něj házenkářky i šikovné sportovkyně z okolí. Včetně Ševčíkové.

Marie Ševčíková (uprostřed v sešívaném dresu) hrála v Česku za Slavii. V roce 1968 emigrovala do západního Německa a poté do Dánska.

„Trenér Marzin byl správný blázen, průkopník ženského fotbalu u nás,“ vzpomíná Olga Pelikánová. Turnaj, kterého se zúčastnilo na škváře v Edenu 26 ženských týmů, vyhrály slávistky. Získaly velké perníkové srdce, dvoudenní zájezd do NDR a poukázku do obchodu s módou.

„Sice jste vyhrály pohár, ale ještě nic neumíte. Zatím se vám lidé hlavně smáli, než aby se dívali na fotbal,“ říkal jim Marzin. „Teď se teprve budete učit hrát. A která z vás by nevěřila, že fotbal je pro děvčata dobrý sport, tak dá pac a pusu a už ji tady nechci vidět.“

Slávistky pod vedením přísného kouče Marzina sbíraly jednu výhru za druhou. V červnu 1968 sehrály zápas s dánským celkem Femina BK, jedním z nejlepších týmů světa. Slávistky vyhrály 2:0. První gól dala Ševčíková. Tipněte si jak. Rána z pětadvaceti metrů. O týden později kousaly slávistky proti Femině BK vůbec první porážku. 0:2.

Fotbalistky Slavie po vítězství na turnaji O srdce Mladého světa. Marie Ševčíková stojí vpravo

Srpen 1968. Po okupaci opustily Československo desetitisíce lidí. Včetně Marie, která spolu s bratrem Petrem a spoluhráčkou Janou Mandlíkovou, jež měla příbuzné v západním Německu, vyrazila na „výlet“. Marie využila svou kamarádku Birgit Nielsenovou, obránkyni Feminy, a z Německa se spolu s Mandlíkovou dostala do Kodaně, kde požádaly o politický azyl a začaly kopat v nejlepším dánském klubu.

„Petr odletěl do Kanady a poté USA. Ale táhlo ho to domů. V lednu 1972 se vrátil, jenže ho hned zatkli a odsoudili na rok a půl za opuštění republiky. I později byl neustále pronásledován režimem,“ uvádí ve svém blogu Šůšn Petr Vondřich, který příběh sourozenců Ševčíkových poprvé popsal. Navštívil i Petrova syna žijícího v Rokycanech.

Opět zpátky k Marii. Málo se ví, že v roce 1970 uspořádala tehdejší organizace FIEFF (The Federation of Independent European Female Football) první mistrovství světa v ženském fotbale. Pozvánku dostalo i Československo. „Jenže Drahovzalová a Schejbal nám to zatrhly,“ zmiňuje Pelikánová dva tehdejší funkcionáře ženského fotbalu.

„Přišlo nám to strašně nespravedlivé. To se snad báli, že tam zůstaneme? Vždyť já už předtím měla nabídky utéct do Itálie, a nešla jsem. Rodina, kamarádi... Podívejte na Máry. Své rodiče neviděla skoro 15 let.“

A tak se rozehrálo mistrovství světa bez Československa, respektive bez Slavie. Tehdy totiž ještě státy neměly své reprezentace, a tak na turnaj vyslaly ten nejlepší tým. V Dánsku dostala zelenou Femina BK, nastoupit mohly i dvě hráčky se statusem „politických uprchlíků“ - Ševčíková s Mandlíkovou. Porazily Německo (6:1), Anglii (2:0) a před 40 tisíci lidmi v Turíně i domácí Itálii (2:0).

Možná vás při pohledu na dobové fotky napadá: Co to mají na sobě? Ano dresy AC Milán. Dánkám se při odjezdu z hotelové recepce ztratila taška s dresy, a tak spěchaly do nejbližšího obchodu si koupit nové. Dresy AC Milán. To bylo slávy, když Ševčíková ranou pod břevno zvýšila na 2:0, načež Dánky turnaj ovládly.

Marie Ševčíková (nahoře druhá zleva) na neoficiálním mistrovství světa v Itálii v roce 1970

Zůstala v Itálii, dva roky hrála za Fiorentinu, rok za tým Casabella Perignano . Další turnaj s přívlastkem mistrovství světa se konal o rok později, ale tehdy už byl tým složen z hráček z celého Dánska. V nominaci musel být stejný počet hráček z východní i západní části země. V kádru byla jediná obhájkyně titulu Helene Østergaard Hansen. Na Ševčíkovou místo nezbylo. O turnaji, který opět vyhrály Dánky, následně vznikl dokument Copa 71.

A co Máry? V roce 1974 se vrátila z Itálie do dánského Femina BK, načež přešla k tenisu, u kterého v Rokycanech vyrůstala. Hrála a trénovala v tenisovém klubu v Rødovre. Vždycky ji trápilo, proč musí po zranění dlouho čekat na návrat a rehabilitovat: Safra, proč to nejde dřív? A tak si v 80. letech otevřela soukromou praxi zaměřenou na reflexní terapii a péči o nohy.

Pacientů přibývalo. Rodinu a děti neměla, život obětovala sportu a práci. Zemřela v dánském Glostrupu v červnu 2010. V pouhých 62 letech.

Dlouho před smrtí jí trápily psychické trable. „Nejsem si jistá, ale myslím, že trpěla schizoidní poruchou osobnosti, říká Birgit Nielsen, její kamarádka a spoluhráčka z Feminy.

„Uzavřela se do sebe a nechtěla s nikým mluvit. Pokusila jsem se spolu s dalšími spoluhráčkami z Feminy Marii navštívit, ale nechtěla. Navíc přišla do kontaktu s nějakou sektou, která ji připravila o všechny peníze a cenné věci. Obávám se, že na jejím onemocnění se mohla podílet i samota na sklonku života.“

Marie Ševčíková zemřela v 62 letech

Mimochodem, dánské fotbalistky postoupily i na vůbec první oficiální mistrovství světa žen v Číně v roce 1991. Ve čtvrtfinále prohrály s Německem.. Celkem osmkrát se zúčastnily mistrovství Evropy, pětkrát mistrovství světa. Na loňském šampionátu podlehl tým kolem kapitánky Pernille Harderové, hvězdy Bayernu Mnichov, v osmifinále Austrálii.

Naopak Česky se na velký turnaj ještě nepodívaly. Na podzim je čeká baráž o postup na Euro 2025 do Švýcarska.. A Kateřina Svitková věří: „Zahrát si na Euru? Životní sen náš všech. Tentokrát se to povede.“