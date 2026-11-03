„Akce je spojená s tím, že budu mít padesát let a bude to dvacet roků od výhry v Lize mistrů,“ zmínil triumf s AC Milán. „Dlouho jsem přemýšlel, co bych vymyslel pro lidi hlavně v Ostravě a napadl mě fotbalový zápas, udělat tady u nás pěkné odpoledne.“
A na to se fotbaloví fanoušci mohou těšit na Městském stadioně v Ostravě 12. června 2027 od 16.00. Předprodej vstupenek startuje ve středu v pravé poledne.
Na soupisce zahraničních hráčů jsou mimo jiné Kacha Kaladze, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Marek Hamšík, Serginho a ve hře je i možný start Filippa Inzaghiho... Největší hvězdou ale bude majitel Zlatého míče, mistr světa a vítěz Ligy mistrů Brazilec Ronaldhinho.
„I když jsme spolu hráli nějaký rok, nenapadlo by mě, že takového hráče budeme moci vidět u nás v Ostravě,“ přiznal Jankulovski. „Nebylo to jednoduché, ale někdy jsou důležité nadstandardní vztahy. Něco jsme spolu zažili, takže jsem šťastný, že jeden z nejlepších fotbalistů planety bude v Ostravě. Fanoušci si to zaslouží.“
Jak se vůbec takový tým dává dohromady?
Je to o respektu, o vztahu. Každému jsem osobně volal a nikoho jsem nemusel přemlouvat. Spoustu let jsem s nimi hrál a teď jezdím na exhibice, kde se potkáváme. Věřím, že soupisku ještě obohatíme, ale nechci vše odkrývat. Celou kariéru jsem ale klukům, s nimiž jsem hrál, říkal, že by jednou měli přijet do Ostravy... Nerozuměli, nechápali, ale teď ten den přijde a cestu si tady najdou.
Čím to je, že jste si tak sedl s Ronaldinhem, Čech s Brazilcem?
Bylo to asi tím, že jak jsem byl v AC, tak tam bylo asi deset Brazilců a celkově jsme si sedli. Nejenom Rony (Ronaldinho), ale Pato, Cafú, Kaká, Serginho, Dida, Ronaldo, Ricardo... Nechci na někoho zapomenout. Ale vždy jsem vycházel se všemi.
Co dělá Ronaldinho nyní?
Hraje každý týden někde. Určitě vám neuteklo, že teď na jedno utkání nastoupí profesionálně za Ravennu ve třetí lize. Tak jsem mu říkal, ať je opatrný. Jinak jezdí na exhibice. Je to jeho život, baví ho to. Absolvuje spoustu zápasů, je o něm i nádherný dokument. Jeho program je hodně nabitý, takže dostat ho tady bylo to nejtěžší.
Vy už jste zdravotně v pořádku po tom, co jste v září při rozlučce Milana Baroše z hřiště odkulhal?
Teď už to můžu říct – Peťa Drozd mě tam pěkně přišlápnul. Nevím, jestli v tom bylo něco osobního, doufám, že ne (smál se). Je pravda, že když jsem byl v Baníku sportovní ředitel, tak jeho mladý usiloval o místo v kádru. Ale to říkám jen na odlehčení. I ty exhibiční zápasy jsou někdy o zranění. A mi asi nejsou souzené, protože po akci Tomáše Hübschmana jsem měl tři zlomená žebra, byl jsem čtyři dny na fakultce, ještě se mi dostal do plic vzduch, a to jsem se fakt bál. Tak doufejme, že toho dvanáctého června budu v pohodě.
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Když jste se v roce 2013 loučil s kariérou, zažil jste plné Bazaly. Bude to podobné?
Ta rozlučka byla fajn, ale dělali jsme ji narychlo. I pro to, aby ji stihnul můj táta, a za to jsem šťastný. Navíc spousta kluků ještě aktivně hrála, takže z ciziny dorazily tři hvězdy – Gennaro Gattuso, Giuseppe Favalli a Luca Antonini. Bylo to super, bylo tam dvacet tisíc lidí, byl jsem šťastný. Ale tohle bude úplně něco jiného. Moc se těším.
Gennaru Gattusovi se v Ostravě před 13 roky líbilo, že?
Moc, až na to, že posledních pět minut už nemohl, a tak rozhodčí Pavlín Jirků musel zápas rychle ukončit (usmál se). Gennaro je srdcař, obyčejný kluk. Teď trénuje, tak jsem si říkal, mám mu volat, nemám? To, že jsou první (s Laziem Řím), mi v uvozovkách nahrálo. A před měsícem mi volal sám kvůli jednomu hráči z české ligy, ale zmiňovat ho nebudu. Je fajn, že sedíte doma a zavolá vám Gattuso a ptá se na nějakého fotbalistu, to vás potěší. Mohl by zavolat komukoliv jinému, protože ví, že teď úplně nejsem v tom prostředí, ale zeptá se, poděkuje. Tak jsem mu volal zpátky, zda by nepřijel, že už tady byl. A on odpověděl: Pokud mi to vyjde, jsem u vás podruhé.
Zajímal se Gattuso o někoho z Baníku?
Ne, momentálně to o nikom z Baníku nebylo. Ale potěšilo mě, že mi volal a ptal se na hráče z české ligy.
Kdy jste začal hráče pro vaši exhibici obvolávat?
Během tohoto roku. Mám štěstí, že jsem s těmi kluky hodně v kontaktu. Letos jsem s některými byl na dvou třech akcích. A teď o víkendu se uvidíme zase, v Curychu bude hrát Ronaldinho proti Del Pierovi. Pro mě je čest, že na tato utkání jezdím. Zpočátku jsem vše sondoval a tím, že se už nevidíme dennodenně, tak když někdo něco zorganizuje, chtějí jet všichni. Potkáš se, je to bez stresu, protože nemusíš vyhrát, pobavíš se a jezdíš do různých zemí. A proto jsem vnitřně věřil, že když to oznámím, tak proč by nepřijeli do Ostravy.
Dříve se do Ostravy nikomu nechtělo?
Byl jsem s Ronym v Rumunsku, hráli jsme v nějaké vesnici, a tak jsem si řekl: Proč ne Ostrava? Oni si mě vždycky dobírali, když jsem o ní mluvil. Všichni totiž znali jen Prahu. A bylo by i jednodušší udělat akci v Praze, co se týče dostupnosti, stadionu, ale v mém případě by to nešlo. A tak věřím, že se tady všichni potkáme.
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Nebude problém zajistit v Ostravě pro všechny kvalitní ubytování?
Pro mě přicházela v úvahu jenom Ostrava. Struktura ubytování, těch možnosti nemáme tolik, ale věřím, že vše zvládneme. Hráčů zase nebude tolik, nepřijede jich sto... To už by byl problém. Předpokládám, že jich dorazí čtyřicet, což zvládneme.
Určitě je taková akce i hodně nákladná.
Proto jsem rád, že cítím podporu od kraje i od města, od Baníku, od všech. A samozřejmě od partnerů. Sám bych to nedokázal udělat. Aby dorazilo tolik zahraničních fotbalistů je něco jiného, než kdyby tady byli jenom fotbalisté z Česka. Navíc ti kluci nepřijedou sami. Když mi Rony řekne, že přijede z pěti šesti lidmi, tak mu neřeknete ne, musíš přijet sám (usmál se). Finančně to je náročné, ale s tím jsme do toho šli. Věříme, že se to povede, že diváci přijdou.
Budete vy hlavní postavou?
Není to o mně, je to pro fanoušky, protože když vidím, jak v Ostravě na fotbal chodí a co tomu dávají. Když jsem viděl tu atmosféru u Baryho (zářijová rozlučka Milana Baroše – pozn. red.)... Po tom jsme seděli a Patrik Berger a Šmíca (Vladimír Šmicer) říkali: Ty vole, to je možné jenom tady. Byl jsem na rozlučkách Rosy (Tomáše Rosického), Jardy Blažka, Hibši (Tomáše Hübschmana), ale tady pokud jde o fanoušky je to něco jiného.
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Vraťme se ještě do Milána. Jak se díváte na to, že místo starého San Sira bude nový stadion?
Na jednu stránku moje milánské srdce neplesá, ale na druhou se na to těším. Doba si to žádá. San Siro má sto let a loni přišlo o finále Ligy mistrů. V roce 2032 budou Italové spolu s Turky pořádat mistrovství Evropy a nehrát na San Siru by bylo... To je nereálné. Vtipné je, že nový stadion bude hned vedle toho starého, tam, kde je parkoviště. Paradox je i v tom, že oba kluby (AC a Inter Milán) si koupily za obrovské peníze pozemek, že chtějí hrát na svém, ale nakonec zvítězila varianta, že se zase spojily a budou mít jeden stadion. Věřím, že rok 2030 bude o stadionu nejen v Miláně, ale i tady...
Ten ostravský, Nové Bazaly, bude určitě hezčí.
Co jsem viděl, tak je nádherný. Vím, že se stále čeká na nějaké finální rozhodnutí, ale věřím, že všichni tady fotbalový stadion chtějí a že se ho brzy dočkáme.