Nevím, co čekat, říká o nečekané šanci reprezentovat záložník Havlík

Kučera byl jedním z lidí, kteří pomáhali v hektické chvíli povolat fotbalisty z české ligy pro reprezentační áčko, jež bylo v původním složení po pátečním utkání na Slovensku dočasně rozpuštěno kvůli obavám ze šíření koronaviru.

Kádr národního mužstva pro dnešní večerní utkání Ligy národů v Olomouci proti Skotsku je plný překvapivých jmen. A nečekané bylo i to, že ve Slovácku padla volba právě na Havlíka.

„Vůbec by mě nenapadlo, že bych se teď někdy mohl dostat do áčka,“ nevychází z údivu. „Jsem samozřejmě rád, i když jsou to velmi zvláštní okolnosti. Po konzultaci s trenérem Svědíkem a rodinou, se kterou jsme chystali výlet, jsem vyrazil do Olomouce. Je to příjemné narušení plánů,“ usmál se.

V lize už sice 25letý střední záložník odehrál 192 zápasů, se seniorskou reprezentací ale dosud neměl jakoukoliv zkušenost, na rozdíl od dvou spoluhráčů - reprezentačního harcovníka Michala Kadlece nebo dalšího veterána Milana Petržely.

Havlík však zároveň už má obdobnou zkušenost. Před třemi lety se Slováckem zahájil letní přípravu, zničehonic byl ale dodatečně povolán na mistrovství Evropy hráčů do 21 let do Polska místo zraněného Aleše Matějů. A čtyři dny po svém příjezdu coby střídající hráč vstřelil vítězný gól v utkání základní skupiny proti Itálii.

Jaký příběh napíše Havlík v pondělním zápase reprezentačního áčka proti Skotsku? „Zatím vůbec nevím, co od toho očekávat,“ krčil Havlík rameny v neděli v poledne.

První hodiny prožil stejně jako zbytek národního týmu v individuální izolaci na hotelovém pokoji, aby se spolu nepotkali před výsledkem koronavirových testů, které byly známy až včera odpoledne. A u všech hráčů i členů realizačního týmu byly negativní.

Česko - Skotsko pondělí 20.45 online

„Vlastně jsem se do výsledků testů s nikým ze spoluhráčů neviděl ani jsem s nikým nemluvil. Akorát jsem si volal s Honzou Juroškou,“ zmínil Havlík dalšího nominovaného hráče, který do jara působil ve Slovácku a nyní je v Ostravě.

Opatření byla podle něj velmi přísná. „Jde vidět, že se pro odehrání zápasu dělá opravdu maximum. Od příjezdu byl každý na pokoji sám, třeba jídlo nám personál hotelu nechával přede dveřmi a jen zaklepal.“

V neděli večer už ale všech 24 hráčů pod vedením dočasného hlavního kouče Davida Holoubka absolvovalo předzápasový trénink.

Pokud se Havlík v pondělí večer dostane na hřiště, žádný z jeho nejbližších to z hlediště neuvidí. Hrát se totiž bude bez diváků. „Je to škoda, ale aspoň v televizi to uvidí,“ poznamenal Havlík.