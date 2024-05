Maradonovým dcerám se nepodařilo zablokovat dražbu Zlatého míče

Aukce Zlatého míče pro nejlepšího hráče mistrovství světa v roce 1986, který patřil Diegu Maradonovi, se může uskutečnit podle plánu. Francouzský soud zamítl žalobu dědiček zesnulé fotbalové legendy, agentuře AP to sdělil právní zástupce Maradonových dcer. Cenná trofej, jež byla desítky let nezvěstná, než se znovu objevila v roce 2016, má jít do dražby 6. června v Paříži. Očekává se, že se prodá za miliony eur.