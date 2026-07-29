Kouč Mancini se omluvil Italům. Odchod do Arábie přirovnal ke ztrátě životní lásky

„Moc mě to mrzí. Bylo to, jako když přijdete o svou životní lásku. To znamená, že jste udělali něco, co jste neměli,“ řekl Mancini den poté, co se stal nástupcem Gennara Gattusa.
„Takže se omlouvám. Moc omlouvám i za to, co se stalo za poslední tři roky. Pokusím se dostat národní tým zpět tam, kam patří,“ uvedl bývalý kouč Lazia Řím, Interu Milán či Manchesteru City.
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Italové sází na ozkoušeného. Národní tým převezme trenér Mancini
Italové pod Gattusovým vedením neuspěli v jarním play off o postup na světový šampionát, kde chyběli už potřetí za sebou. Vrátit čtyřnásobné mistry světa na výsluní má Mancini, který začne zápasem Ligy národů proti Belgii.
„Uvědomuji si, že někteří lidé budou proti mně. Doufám, že tým bude hrát tak dobře, aby mi třeba odpustili,“ prohlásil Mancini.