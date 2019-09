Mistrovství světa v malém fotbale hostí Perth. Češi chtějí další zlato

Obhájci zlatých medailí a zároveň úřadující evropští šampioni vstoupí do turnaje v Blackpearl Capital Areně ve středu 2. října proti Singapuru. O dva dny později se střetnou se Srbskem a v neděli 6. října uzavřou základní skupinu G s Chile, jihoamerickým šampionem.

„Držíme se hesla: karma je zdarma, a nyní víme, že to funguje. Jedeme do Austrálie s přáním obhájit titul mistrů světa, ale zároveň víme, že se ostatní týmy rapidně zlepšily a adeptů na titul je opravdu hodně,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí českého mužstva a trenér brankářů Jakub Štefek.

„Půjdeme do každého zápasu s pokorou, ovšem vírou v naše schopnosti a uvidíme, kam až nás paní štěstěna pustí tento rok. Hlavně chceme opět ukázat, že jsme prima parta, která ustává světla reflektorů a snaží se jít vždy příkladem v rámci sportovního ducha.“

V roce 2015 na premiérovém mistrovství světa v USA obsadil český výběr pátou příčku, před dvěma lety slavil zlato, když ve finále porazil Mexiko 3:0. Triumf v Tunisku zažili brankář Ondřej Bíro a hráči Michal Uhlíř, Stanislav Mařík, František Hakl, Patrik Levčík, Ondřej Paděra a Jan Koudelka.

Nováčky jsou brankář Dominik Kunický, evropský šampion do 21 let, úřadující mistři Evropy mezi dospělými David Presl a Pavel Šultes, vicemistr Evropy Bohumír Doubravský, loňští mistři světa do 21 let Daniel Kasal, Tomáš Jelínek a nováčci na velké akci Richard Svoboda s Davidem Pozníčkem.