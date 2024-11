Jsem jiný než před zraněním. Provod o Slavii, reprezentaci i těžkém programu

V sobotu v Albánii a v úterý proti Gruzii mu jde v Lize národů o postup do nejvyšší úrovně soutěže reprezentačních mužstev.

Provod už jeden zápas v Albánii pamatuje, jako střídající hráč byl loni v říjnu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy u potupné porážky 0:3. „Přišel jsem, míč jsem si moc neužil a jen jsem běhal,“ vzpomínal Provod.

ONLINE: Albánie vs Česko výkop sobota 20.45

Může se to opakovat?

Základ je nedostat červenou kartu jako tenkrát. Je tam takové specifické prostředí, ale my jsme dál. Tým se ustálil. Já si spíš pamatuju nedávný zápas v Praze, kde jsme vyhráli dva nula. Když podáme podobný výkon, nemáme se čeho bát.

Vy jste patřil k nejlepším na hřišti. Ale o tři dny později proti Ukrajině jste byl poloviční, poměrně brzy střídaný. Chyběly síly?

Všichni viděli, že to nebylo ono. I já cítil, že síly došly. Ono se to všechno sečte, když hrajete skoro všechny zápasy od začátku. Já je hrát chci, ale někdy je to kontraproduktivní. I ve Slavii řešíme, jestli třeba nejít jen na třicet minut. S Albánii jsem se cítil dobře, pak už ne. Hraje se třetí den a to je hodně znát.

Od července máte odehráno šestadvacet zápasů v lize, v pohárech i v reprezentaci. Jak to zvládáte?

Když se daří a jsem zdravý, tak to jde dobře. Ale je pravda, že nastavit hlavu do zápasu každé tři dny je složité. Aspoň že jde o důležité a velké zápasy, na všech frontách se hraje o hodně, takže se to dá.

Ale je taková porce udržitelná dlouhodobě?

Nerad bych na to nadával, protože kdo to udělal, tak se pak zranil. Těch zápasů je extrémně hodně a je škoda, že někdy kvalita upadá. Když v Lize národů hrajeme hned třetí den po prvním zápase, nejde podat stoprocentní výkon. Kluby budou muset mít v kádru víc a víc hráčů, protože dlouhodobě to udržitelné není.

Vám osobně se daří. Máte lepší formu, než před vážným zraněním kolene v květnu 2021?

Jsem určitě jiný hráč. Dospěl jsem, ale o životní formě bych nemluvil, vždycky to může být lepší. Daří se klubu, kde mám skvělé spoluhráče, kteří mi k těm výkonům pomáhají. Jsem zdravý a to je skvělé. Ale těžko se to porovnává, jde o různé období.

Je pro vás velký rozdíl, když ve Slavii nastupujete na pozici podhrotového hráče, kdežto v národním mužstvu na kraji zálohy?

Není to problém. V létě na Euru jsem hrál taky jinde. Mám výhodu, že můžu hrát na víc postech, nevadí mi to. V reprezentaci musím víc bránit, mám trochu jiné úkoly než ve Slavii. Nechci říkat, že si v útočné fázi můžu dělat co chci, ale mám tam dost volnosti. Dozadu si však taky něco splnit musím. Ale asi se shodneme, že jsem spíš ofenzivnější hráč. Kdysi jsem hrál i šestku, ale to není pozice, kde bych se viděl.

Umíte oběma nohama, ale levá je i tak silnější, ne?

Bude lepší, když to nikdo vědět nebude. Ale vážně, levačka je silnější. Už rodiče mě nutili, abych kopal oběma nohama, abych uměl oběma stejně.

Vyrůstal jste v Plzni, odkud je i Pavel Šulc, který tady sedí vedle vás. Jak ho vnímáte?

Znám ho dobře. Mladší brácha s ním hrál asi od čtrnácti, takže jsem ho vídal. Je skvělé, jak se mu daří. Asi to pan Šádek neuslyší rád, ale já bych Pavlovi přál, aby se dostal ještě dál.