Provod odmítl pátý gól Gruzie: Náš absolutní zkrat, to se nesmí opakovat!

Představte si, že by se Provod zvolnil a ve vlastní šestnáctce neskočil do obětavého skluzu. Chviča Kvaracchelia, největší hvězda soupeře, by svojí pravačkou dost možná posunul skóre na šílených 5:0 pro Gruzii. Ano, i to se mohlo v sobotu stát. Skončilo to 1:4.

Co se stalo předtím, Lukáši?

Sám nevím. Takový výkon nepamatuju v nároďáku, ani na klubové úrovni. Absolutní zkrat.

Po zápase jste se zavřeli do kabiny. Jaká slova padala?

To bych právě nechal v kabině. Snad řeknu, že Tomáš Souček, jako kapitán, prohlásil, že se nic takového opakovat.

Skončilo to strašně, ale kde se zápas vlastně zlomil?

Prvním gólem Gruzínců. Pro zbytek nemám omluvu. Ani vysvětlení. Dvacet minut bylo od nás solidních a pak jsme inkasovali po akci, o které jsme přesně věděli, že přijde, když ztratíme míč. A druhý poločas? Škoda mluvit. Možná jsme podlehli dojmu, že nám to půjde samo, když jsme je v červnu jasně přestříleli na Euru.

Tak v čem byl chaos?

Měli jsme plán, který po inkasovaných gólech nešlo udržet. Plán byl dobrý, trenéři nás připravili přesně na to, co se bude dít. Ale nešlo to. Nevysvětlitelné.

Kvalitou Gruzínců?

Oni jsou velmi kvalitní, ale... Můžeme prohrát o gól, klidně o dva, můžou se dvakrát krásně trefit, ale tohle ne. To nejde. Musíme hrát mnohem kompaktněji, daleko líp do defenzivy a víc si toho vytvořit v útoku. Tohle byla věc přístupu, věc kompaktnosti, věc systému. Velký vykřičník! Takhle se za reprezentaci nehraje!

Jenže v úterý se hraje další zápas s Ukrajinou.

Což je lepší, než hrát za tři měsíce a trápit se. Hned můžeme trenérovi splatit důvěru, že jsme tady, a fanouškům se omluvit. Hlavně těm, kteří za námi přijeli do Gruzie.