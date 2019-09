Reprezentační sázka na Slavii. Využili jsme, že o sobě víme, řekl Masopust

Slávistické křídlo svým prvním reprezentačním gólem zvýšilo v 57. minutě vedení na 2:0. První gól dal jeho klubový spoluhráč Tomáš Souček.

Zpravodajství Č. Hora - Česko 0:3

Na obě branky přihrál Jakub Jankto, slávistický odchovanec, který působí v Sampdorii. Třetí gól byl z penalty, kterou turecký sudí nařídil za faul na Alexe Krále, který ještě před dvěma týdny nastupoval za Slavii, než zamířil do Spartaku Moskva.

V základní sestavě v Podgorici nastoupili ze současných slávistů ještě oba krajní beci Vladimír Coufal s Janem Bořilem. Kapitánem byl Marek Suchý, další ze slávistických odchovanců, momentálně působící v Augsburgu. Jeho parťákem na stoperu byl Ondřej Čelůstka, který Slavií kdysi prošel.

Sázka na Slavii kouči Šilhavému vyšla. Kdyby však národní tým zápas v Černé Hoře nezvládl podobně jako v Kosovu...

„Takhle jsme o tom nepřemýšleli. Ale využili jsme toho, že jsme sehraní, že spolu trávíme víc času a víme, co od sebe můžeme čekat,“ vykládal Masopust.

Reprezentační záložník Lukáš Masopust (vpravo) se raduje ze své branky do sítě Černé Hory. Gratulovat mu přibíhají Vladimír Darida a Vladimír Coufal.

Právě on byl na hraně sestavy. „Mám ho tam dát?“ přemítal kouč před zápasem. Na pozici pravého obránce překvapivě nasadil Coufala a před něj místo uvažovaného Kopice nasadil přece jen Masopusta. Aby mu Coufal pomohl k lepšímu výkonu, než jaký Masopust převedl v sobotu v Kosovu.

„Spolu s Cufem hrajeme asi osm měsíců. Víme o sobě, při zápasových soustředěních spolu býváme na pokoji, jsme velcí kámoši, rozumíme si. Je znát, že jsme sehraní,“ podotkl Masopust.

Za národní mužstvo skóroval poprvé. „Sen každého kluka. A ještě když tím gólem pomůžete mužstvu,“ líčil nadšeně.

Po centru z rohu k němu propadl míč přes celé vápno. Levačkou ho trefil z 15 metrů k tyči. Podobnou branku vstřelil nedávno v play off o Ligu mistrů v Kluži. Po centru z rohu pálil z voleje pravačkou.

„Ale tam to byl nacvičené, tady míč ke mně propadl. Snažil jsem se to trefit hlavně čistě, aby střela nebyla unáhlená. Jinak by to skončilo někde na tribuně,“ prohodil s úsměvem.

Standardky rozhodly. Česko z nich dalo první dva góly, třetí padl z penalty.

„Dneska nám to chodilo, na rozdíl od zápasu v Kosovu. V poločase jsme si v kabině říkali, že právě ze standardek můžeme zápas zlomit. Víme, že jsme v nich silní.“

I díky tomu neskončila balkánská mise fiaskem. Po vítězství v Černé Hoře se Češi vrátili před Kosovo na druhou příčku ve skupině. Ve zbývajících třech zápase v říjnu a v listopadu stačí ji udržet a postoupí na mistrovství Evropy.

„Byli jsme produktivní, v Kosovu ne,“ řekl Masopust. „Druhé místo už pustit nechceme.“

Vítězství v Podgorici bylo důležité i proto, že se atmosféra kolem reprezentace uklidnila. Po sobotní prohře v Prištině bylo kolem týmu dusno, valila se na něj velká kritika, především od veřejnosti.

„Hodně důležité vítězství,“ oddechl si Masopust. „Já radši nic nečetl. Jen jsem kolem sebe slyšel, že jsme dostali velkou nálož. Já se toho bál jako čert kříže, aby mě to nerozladilo. Když se jednou hrálo špatně a já si to pak přečetl, nebylo to pro mě nic příjemného. Člověk to má v hlavě,“ přiznal.

„Snad jsem to Kosovo aspoň trochu odčinili. Jsme druzí, máme to ve svých rukách, to jsme přesně chtěli.“