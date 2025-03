Červ před rokem a teď. Hráč stejný, ale už jsem otec. To je krásná změna

Když loni od března přidal za Plzeň dalších čtrnáct zápasů v lize, v domácím poháru i ve čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině, trenér Ivan Hašek ho vzal na mistrovství Evropy.

Nedostal tam ani minutu a ani v září na úvod Ligy národů nenastoupil. Jenže po debaklu 1:4 v Gruzii už kouč dál nečekal a s Červem v sestavě Česko třikrát vyhrálo, dvakrát remizoval, vyrovnanou skupinu vyhrálo a postoupilo do elitní úrovně.

V sobotu v Hradci Králové proti Faerským ostrovům by bylo překvapením, pokud by Červe nebyl v základní sestavě. „Liga národů byla super, ale od začátku je hlavním cílem postup na mistrovství světa. Nastavení jsme dobře,“ prohlásil Červ.

Jak se za ten rok Lukáš Červ změnil?

Řekl bych, že ani moc ne. Hráč jsem pořád stejný. Jasně, mám odehráno víc zápasů, ale na hřiště jdu vždycky s tím, aby tým vyhrál a že já pro něj udělat maximum.

Nedávno jste se stal otcem, ani to vás nezměnilo?

To je ta největší změna, krásná změna. Od fotbalu můžu úplně vypnout a moc si to užívám.

Jaký je rozdíl přijet na reprezentační sraz jako nováček, nebo jako člen základní sestavy?

Když jsem sem jel poprvé, byl jsem vyklepanej, hodně nervózní. Teď už nejsem, ale pořád si toho vážím stejně.

Do kádru reprezentace se po zranění vrátil Michal Sadílek, kterého jste během podzimu nahradil. Jak teď vnímáte svoji pozici?

Jsme jeden tým a ať hraje kdokoli, tak se podporujeme navzájem. Já můžu slíbit, že když nastoupím, nechám na hřišti všechno.

Plzeňský záložník Lukáš Červ si chystá střelu na bránu.

V Plzni jste měli náročný program, nepromítne se únava i do kvalifikace?

Hlavně jsem rád, že v Plzni hraju. Ale je pravda, že těch zápasů bylo hodně a bylo to dlouhé. Myslím si, že změna prostředí nám prospěje. Potkali jsme se s klukama, s kterými jsme se dlouho neviděli. Je tady víc prostoru na regeneraci, na spánek. Už se cítím zase dobře.

Zato v klubu jste na to, že jste od konce ledna hráli pořád dvakrát do týdne, doplatili a z druhého místa jste klesli na čtvrté.

Na jaře těch ztrát bylo až moc. Šlapali jsme, co to šlo, ale někdy to prostě nelepí. Na podzim jsme vyhráli zápasy, ve kterých to nešlo. Teď nám v nich něco chybělo, možná v tom hrála roli ta únava. Ztížili jsme si to, ale pořád je o co hrát. S našimi konkurenty ještě budeme hrát, druhé místo máme ve svých rukách.