„Skvělý zápas, ještě lepší výsledek. Jsme šťastní, atmosféra byla fenomenální. Hřiště bylo skvělé, znovu se potvrdilo, že v Osijeku hrajeme dobře. Červen byl pro nás vždy problematický a všichni se kvůli tomu trochu obávali, ale nepolevili jsme. Odehráli jsme dva skvělé zápasy, hlavně tento proti největšímu konkurentovi ve skupině,“ řekl devětatřicetiletý záložník.

Jeho tým navázal na páteční drtivé vítězství 7:0 nad Gibraltarem v jeho portugalském azylu a výrazně nakročil k prvnímu místu ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát.

Chorvati z druhého místa tabulky ztrácejí na Česko tři body, ale mají k dobru dvě utkání. Navíc drží výrazně lepší skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje o pořadí.

„Věděli jsme, co tento zápas znamená. Chtěli jsme kvalifikaci dobře rozjet, což se nám podařilo. Musíme si však dávat pozor, stále je před námi spousta zápasů,“ komentoval Modrič.

„Umíme si kvalifikaci zkomplikovat, často se nám to z různých důvodů přihodilo. Doufám, že tentokrát se nám to nestane. Vypadáme dobře, potřebujeme takhle pokračovat.“

V 62. minutě dal šestinásobný vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid klíčový gól na 2:1 z penalty. Míč poslal suverénně pod břevno a nedal brankáři Matěji Kovářovi šanci. Za stavu 3:1 pak přenechal další pokutový kop Antemu Budimirovi.

„Ptal se mě, jestli může penaltu zahrávat. Potřeboval gól, byl dobrý, hodně se hýbal, běhal, bojoval, měl šance, ale nedařilo se mu skórovat. Zasloužil si dát gól. A je lepší, když nemusím kopat dvě penalty,“ řekl Modrič s úsměvem.

Veterán, který po mistrovství světa klubů po letech opustí Real Madrid, od úvodu dirigoval hru. Blýskl se řadou přihrávek, téměř geniální kolmici vysekl v 75. minutě, kdy uvolnil Kramariče a připravil mu jeho druhý gól v utkání na 5:1.

„Viděl jsem prostor, čekal jsem, až tam půjde. Když udělal pohyb, přistrčil jsem mu míč, on zůstal sám a dal pěkný gól. Sečteno a podtrženo, všechny góly byly dobré,“ pochvaloval si držitel Zlatého míče za rok 2018.

Jaroslav Zelený podstupuje souboj s Lukou Modričem z Chorvatska.

„Vytvořili jsme si spoustu šancí a byli agresivní. Nedovolili jsme Čechům rozvíjet hru a být nebezpeční v přechodech. Pokud si něco můžeme vytknout, je to začátek druhého poločasu. Ale rychle jsme se vrátili do vedení a pak se to otevřelo.“

Ostřílený hráč si připsal 188. reprezentační start a znovu posunul chorvatský rekord. Blíží se ke dvoustovce. „Uvidíme, tohle číslo už je něco neuvěřitelného. Dosáhnout čísla 200... Dá-li bůh,“ uzavřel Modrič.