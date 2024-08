Modrič pokračuje v chorvatské reprezentaci, Gündogan se s německou loučí

Lille myslí na zraněného Gomese. Ten po šoku vzkázal: Příště už nehlavičkuju!

Lille (Od našeho zpravodaje) Ve francouzském klubu je to teď jedno z předních témat. A není se čemu divit. Ani ne osmačtyřicet hodin poté, co záložník Angel Gomes upadl do bezvědomí a následně strávil půl hodiny na trávníku v...