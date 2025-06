Schick a největší hrozba? Definitivno! Modrič o přestupu i svém posledním MS

Ti zatím vedou kvalifikační skupinu o mistrovství světa s devíti body. A právě s nimi Chorvaté svedou boj o první místo zajišťující přímý postup. Českou reprezentaci táhne hlavně Patrik Schick, čtyřgólový nejlepší střelec, který nastřílel přes dvacet gólů v bundeslize.

„Jestli je největší hrozba? Definitivno!“ kývnul Modrič, stále ještě hráč Realu Madrid. „Schick je nebezpečný a nebál bych se říct přímo hvězda. Má skvělé poslední sezony v Leverkusenu a je třeba si na něj dát pozor.“

O čem ještě zkušený chorvatský kapitán mluvil?

O posledním zápase s Čechy na evropském šampionátu v roce 2021, který skončil remízou 1:1: „Soupeř byl tvrdý, nepříjemný. Tehdy hráli Češi v první půli lépe než my. Po přestávce jsme zabrali, byli agresivnější. To bude potřeba ukázat i tentokrát. Neprohrávat osobní souboje, neztrácet balony. To bude klíč k vítězství.“

O ambicích hrát na svém pátém mistrovství světa: „Cítím se dobře, jsem zdravý a chuť mám. Pořád jsem se sice nerozhodl, kde budu hrát dál, ale jsem na reprezentaci stoprocentně soustředěný a za rok chci na mistrovství být. To je samo o sobě velká motivace.“

O přestupových spekulacích, které plní titulky médií: „Volají mi ze všech stran, všichni chtějí vědět, kde budu hrát dál. Já jsem to všechno dal bokem a soustředím se jen na zápas s Čechy. Zatím jsem se ani nerozhodl, kde budu v kariéře pokračovat.“

Chorvatský trenér Zlatko Dalič a kapitán Luka Modrič po zápase s Itálií.

O podivném vstupu do kvalifikace, v němž Chorvaté po nejslabším Gibraltaru (7:0) hrají hned se silnými Čechy: „Do kvalifikace jsme vstoupili dobře, každý gól je totiž velice důležitý. Zároveň je fajn, že klíčové utkání přijde tak brzo. Všichni jsme poctivě makali celý týden a jsme připravení.“

O pořadatelství utkání na menším stadionu v Osijeku, kam se vejde 13 tisíc diváků: „Hrával jsem ještě na starém stadionu, tento nový je skvělý tím, jak je uzavřený, což bouřlivé atmosféře pomáhá. Publikum se tady předvedlo v zápase s Polskem (3:3) a věřím, že to zopakuje i tentokrát.“